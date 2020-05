Embed

“Buenos Silvia, vinimos todos a darte la sorpresa todos juntos. Formalmente te damos el alta. Te queremos agradecer lo excelente paciente que has sido. Y esto es toda una satisfacción para el equipo de salud. Enfermeros, médicos, la gente de limpieza, de la cocina. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y esto nos da la fortaleza para trabajar con los que todavía están internados y los que van a venir. A no bajar los brazos y agradecer de corazón todo lo que has hechos”, se escucha decir al doctor, con la voz entrecortada por la emoción, mientras la mujer no esconde sus lágrimas.

“Primer paciente recuperado del servicio clínica médica del hospital Bouquet Roldan”, cerró el hombre, para luego unirse todos en fuertes aplausos”.

“Muchas gracias. Gracias a ustedes por todos, de corazón. Todos los días venían a darme palabras de aliento y ello ayudo un montón. Estoy muy agradecida”, se la escucha decir a la paciente.

