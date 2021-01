Empiezan las unidades culturales y deportivas para los más chicos

En diálogo con LU5, secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenell i, explicó que cada uno de los niños o jóvenes deberá concurrir con un formulario que le permitirá ingresar a las unidades. "Los padres deberán completar una planilla, todos los días, en los que aseguren que los de los nenes y/o nenas no tuvieron ni tienen fiebre", agregó.

"Estamos todos listos esperando que salga el sol para que los chicos puedan disfrutarlas", dijo el funcionario y aseguró que, en esta oportunidad, no habrá pileta para los chicos porque se han repartido entre centros deportivos y comisiones vecinales y no todos cuentan con la misma infraestructura.

"Para no hacer diferencias por si alguno le tocaba pileta y a otro no, decidimos que no habrá pileta, pero en su lugar habrá actividades con agua para que pueda disfrutar de esa manera el verano", aclaró Serenelli.

"Las unidades llegan a un límite de 1.800 niños, niñas y adolescentes. Las inscripciones rondan en las 1400. Estamos muy contentos. Se invirtió mucho en bioseguridad", añadió el funcionario municipal.

Las unidades duran tres horas, de 9 a 12. Cada 45 minutos se van rotando los grupos y las actividades. Eso les permite unos 15 minutos para desinfectar los espacios utilizados. Son tres actividades durante el día, ya sea en talleres de expresión artística, de radio, de baile o deportiva.

“Hay un corte cada 15 días, pero en las otras unidades estamos con posibilidades. Que los padres se acerquen, que pregunten. Si están en lista de espera que estén atentos porque hay gente que se va de vacaciones o bien porque hay circulación comunitaria de Covid”, agregó.