Empleados reclamaron por el cierre total de los shoppings

AM-coronavirus-protesta-empleados-alto-comahue--(4).jpg

En este sentido, siguió diciendo: “Lamentablemente acá nadie nos cuida. No es que uno no quiere trabajar y se quiere ir a su casa. Es simplemente que se cumplan las cosas que dijo el presidente. Él invitó a los privados a que cierren los locales e IRSA (compañía propietaria del local) no lo hace. Acá todos los empleados están de acuerdo con que hay que cerrar. Los que no están, lo hacen por miedo a perder el trabajo, pero la realidad es que están todos”.

Samanta aclaró que algunos locales ya cerraron sus puertas, pero que seguramente serán multados por IRSA ya que aún no hay una normativa que los obligué a cerrar por completo. “Muchos cerraron los locales para liberar a sus empleados, pero hay que ponerse a pensar como el locatario: te multan y para colmo tenes el local cerrado hasta el 31 de marzo, cómo pagas la multa, el alquiler, los empleados, porque las multas no son de 300 pesos. Por eso es entendible que muchos locales no hayan cerrado. La orden la tiene que dar IRSA o quien la tenga que dar, porque todo el mundo se lava las manos”, explicó y agregó que desde Comercio la manifestaron que deben esperan a que el Presidente de la orden de cerrar por completo estos espacios.

AM-coronavirus-Portal-patagonia-proteta-empleados-tema--(4).jpg

“Yo estoy en riesgo porque estoy en contacto con personas que no se si siguieron con el protocolo”, exclamó la mujer.

Para empeorar la situación, la empleada reveló que los elementos de higiene necesarios que les prometieron para el shopping aún no están disponibles. “Los 80 frascos de alcohol en gel que nos prometieron para los pasillos no están. No está la limpieza como tendría que ser, porque vas a los baños y están sucios.”

AM-coronavirus-Portal-patagonia-proteta-empleados-tema--(1).jpg

La mujer señaló que una parte de la población aún no es consciente de lo que está ocurriendo en el mundo entero. “Recién acaba de pasar por la puerta de un local, un matrimonio con un bebé. La gente o no toma conciencia o no quiere tomarla. Hay que decirle a la gente que no venga al shopping. Viene gente a pasear y no estamos vacaciones. Porque además de exponerse ellos, nos exponen a nosotros”.

LEÉ MÁS

Detectaron un supermercado que tenía alcohol en gel en el depósito y no en góndolas

Provincia eximió a todos los empleados estatales de asistir a su lugar de trabajo por el coronavirus