En 27 segundos, motochorros asaltaron en Santa Genoveva

El violento hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda, ocurrió el martes a la noche. Si bien no era tan tarde, y aún la calle tenía cierto movimiento, los delincuentes están al acecho. No es la primera vez que ocurre una situación similar en el barrio, donde los ladrones atacan a mujeres y les arrebatan sus pertenencias.

Cuando el reloj marcó exactamente las 20:24, un delincuente desciende de una moto, mientras su cómplice queda con el vehículo en marcha. El ladrón se fue encima de una joven, que cargaba sus pertenencias con las manos, y le exigió que se las entregara.

Ante la resistencia de la mujer, el ladrón la zamarrea, empuja y tira al piso, para finalmente sacarle la mochila. Una vez con el botín, se subió a la moto y los dos ladrones emprendieron la rápida huida, sin que el policía que arribaba al lugar -alertado del robo- pudiera detenerlos.

La violenta escena quedó registrada en una cámara particular. Los motochorros tardaron exactamente 27 segundos en asaltar a la joven, que le restaban algunos metros para arribar sana y salva a su casa. Si bien, los vecinos comentaron que la joven no resultó herida, nadie le quita el miedo que vivió en manos del ladrón y que, por fortuna, no estaba armado.

La víctima radicó la denuncia por robo en la Comisaría Primera y ahora, la causa quedó en manos de la Policía y se espera que con la descripción dada por la joven y las imágenes captadas por la cámara ayuden a los investigadores a identificar a los delincuentes.

Al ser consultados por LMN, vecinos se mostraron preocupados por el incremento de robos similares y por la falta de presencia policial en el barrio. Algunos reconocieron que ven pasar el patrullero, pero que no alcanza. Ahora analizan incorporar un sistema de vigilancia vecinal, para poder prevenir este tipo de situaciones.