Le robaron medio millón de pesos en el Santa Genoveva

El robo fue perpetrado el miércoles por la mañana cuando Mario, el damnificado, acudió al dúplex que alquila sobre calles Entre Ríos y Los Rosales y en el que pretendía comenzar un emprendimiento. “Me llamaron porque me habían colocado el medidor de gas, pero como no hay nadie ahí, había que ir para controlar todo”, explicó el hombre.

“Estuve mirando la camioneta todo el tiempo, es de no creer. Estoy enloquecido con esto. No sé qué voy a hacer”, dijo Mario. Damnificado, indignado con el insólito robo

Fue así que se presentó en el lugar, estacionó su camioneta frente a la vivienda y comenzó con los chequeos. “No me alejé muchos metros. Entraba y salía, renegando con el gasista por teléfono. De repente vi que la camioneta se movía y me pareció raro. Me acerqué y salió con todo”, relató

El rodado fue robado en el Santa Genoveva, a plena luz del día, y su propietario está desesperado.

$400 mil es el valor aproximado sustraído en herramientas Además del vehículo, la electrónica y el dinero que llevaba consigo, también sufrió la pérdida de unos taladros de alto costo

Más dudas que certezas

El hombre no tiene muy claro en qué momento la persona logró subirse a la camioneta ni cómo. Lo curioso, según explicó, es que el vehículo cuenta con una tarjeta de arranque, por lo que no tiene certezas sobre el mecanismo de robo que utilizó el ladrón.

Lamentablemente, no alcanzó a ver al delincuente por los vidrios polarizados del vehículo. En la desesperación por no perder sus cosas, contó que la corrió una cuadra, pero no fue suficiente.

Mario llevaba en la camioneta varios celulares, alrededor de $20 mil en efectivo, papeles de trabajo y herramientas que alquila. “Se llevaron todo. Tenía unos cuatro taladros que deben salir 100 mil cada uno”, expresó indignado.

Por su parte, el damnif icado ya hizo la denuncia en comisaría, pero se mostró molesto con la lentitud de los procesos y la desesperación que le genera haber perdido tanto y el miedo a no recuperarlo.

“Pensé en salir a buscarla yo mismo, pero no es fácil con esta pandemia. No sé qué voy a hacer”, confesó.

Por el momento, sus familiares le han ayudado a difundir la imagen de la camioneta por las redes, para alertar a quienes puedan verla. Desde la Policía informaron que se encuentran trabajando en la investigación mediante el relevamiento de cámaras urbanas.

Golpe millonario con inhibidor

La dinámica del robo hace pensar en inhibidores de alarma. El último de daños similares fue contra una Hilux que robaron de un mayorista y llevaba $1,5 millones en su interior.