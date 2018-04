En 40 días terminan la primera fase del Metrobús

La primera fase de la obra, que estará concluirla en unos 40 días, anunciaron, costó 91 millones de pesos. Esto es 37 millones de pesos más que el monto aprobado en la licitación en un principio.

Los referentes municipales detallaron que ésta diferencia se debió a la gran cantidad de “vicios ocultos” que no estaban previstos en la licitación original, como conexiones sanitarias y de agua, que tuvieron que reconfigurar o incorporar al trazado de servicios.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Guillermo Castejón, sostuvo que los contratos para la segunda y tercera etapa están cotizados por montos de 111 millones, y 139 millones de pesos, respectivamente. El costo total será de 507 millones, de los cuales el municipio capitalino aportará la suma de 341 millones, lo que equivale al 67 por ciento del presupuesto. El presupuesto original era para el total era de 125 millones de pesos cuando el intendente Quiroga anunció que se realizaría el Metrobús. Los montos no contemplan la compra de colectivos.

Castejón explicó que “la obra no se encareció, cuando se habla de la primera etapa lo que sucedió es que no se contemplaron un montón de irregularidades en la zona. En la segunda etapa me parece que vamos a tener menos problemas, porque entramos a un área más céntrica de la ciudad”.

El objetivo del municipio es finalizar el Metrobús a fin de año. Quiroga pretende que el servicio esté funcionando antes de que finalice el primer trimestre del 2019.

“Tener un buen sistema de transporte público de pasajeros hace la diferencia en las ciudades modernas”, deslizó el intendente.

