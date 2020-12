"En Aluminé los contactos estrechos no quieren aislarse"

“Nos encontramos con la dificultad de que las personas no quieren realizar el aislamiento”, afirmó la directora del hospital de Aluminé , Mónica Medina, en relación a la compleja situación que vive la localidad debido a un caso no detectado que cursó la enfermedad y derivó en un brote llevando a 116 los casos activos en la actualidad.

Precisó que se detectaron cuatro conglomerados “y luego comenzaron a surgir casos en diferentes lugares, entre ellos, bares, locales comerciales, instituciones como la Policía, la municipalidad, Corfone”. Sostuvo que con motivo de esta situación el hospital se encuentra trabajando a contrarreloj “tratando de aislar lo antes posible los diferentes contactos estrechos, esta es una tarea bastante ardua, pareciera interminable, no se alcanzan a contestar las diferentes llamadas que se reciben a un número que hemos habilitado para poder realizar el seguimiento de los casos y atender a quienes se comunican refiriendo síntomas”.

Consideró que la situación en la localidad es “bastante complicada”. Agregó que hay cinco personas internadas en el hospital por Covid y que los cuadros vistos el fin de semana se agravaron de manera tal que debieron realizar el traslado de pacientes tanto a San Martín de los Andes como a Zapala.

Señaló que "ahora nos encontramos en situación de que se puedan agravar los casos que comenzaron la semana pasada”. Comentó que “se han detectado casos donde se han transcurrido muchos días con síntomas, esto implica que las personas estando asintomáticas han circulado por la localidad, incluso sus personas convivientes han circulado y han podido ser diseminadores de la enfermedad”.

La directora del hospital pidió a la población tomar recaudos y extremar los cuidados sobre todo aquellas personas que han sido contacto estrecho de casos positivos “que lo saben y no han sido localizados y pueden llegar a ser diseminadores de la enfermedad”.

Medina pidió también limitar la circulación con el objetivo de controlar la situación "para que no aparezcan más casos, principalmente para que no colapse el sistema de salud y no logremos atender como corresponde a las personas que se están agravando y que se encuentran en su domicilio.”

Por último, contó que la atención en la guardia del hospital se ha incrementado “los teléfonos se saturan y se bloquean las líneas, entonces no hay posibilidad de comunicarse con el hospital, estamos trabajando, tratando de atender los casos graves y las personas con factores de riesgo”.