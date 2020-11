En cuatro segundos, le robaron la bicicleta a un joven

En esta ocasión, este lunes por la tarde, dos ladrones se aproximaron de manera sorpresiva a un joven que daba vueltas por calle Aconcagua, casi Patquía del barrio Don Bosco II. Tal como se observa en el video que registró una cámara de seguridad, la víctima fue interceptada a las 19:05 y en el lapso de 4 segundos, uno de los ladrones le exige que le entregue la bicicleta; mientras su cómplice circulaba en otra. Una vez que se alzó con el rodado, se subió a la misma y alcanzó a su compañero que había avanzado unos metros.

En cuatro segundos, le robaron la bicicleta a un niño

Si bien en este hecho, los ladrones no le mostraron ningún arma al niño, se han registrado robos violentos. Los mismos ya no solo se dan en lugares alejados como la Autovía Norte o la Ruta 22 hacia Plottier o Senillosa, donde muchos ciclistas salen a practicar y pasear, sino también dentro de las arterias principales de la ciudad. Con la intensificación del tráfico de bicicletas, los delincuentes tienen más oportunidades de salirse con las suyas y los oportunistas no faltan.

Este fue el caso de los dos ladrones que le llevaron la bicicleta al niño, quien no pudo reaccionar y se quedó con total impotencia por el robo. Si bien no le hicieron daño, la angustia no se la va a olvidar más, así como el tener que contarles a sus padres lo que le había sucedido. Fueron ellos quien luego radicaron la denuncia por robo en una comisaría.