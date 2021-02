En el día del preservativo, se conoció que cada vez menos personas lo usa

Desde el 2012, el 13 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional del Preservativo , fecha establecida por AIDS Healthcare Foundation en 31 países para incentivar el uso responsable de los métodos anticonceptivos y frenar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, así como los embarazos no deseados.

“El Día Internacional del Condón surgió como una forma innovadora y alegre para recordar a la gente que el uso de un condón puede prevenir el embarazo y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH”, explicó la organización no lucrativa VIH / SIDA más grande en el mundo sobre esta conmemoración.

Si bien la celebración internacional que precede al Día de San Valentín se ha popularizado, a pesar de no tener el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el panorama real a nivel internacional es complicado por los constantes contagios entre jóvenes.

En este sentido, Argentina no es la excepción. Es que menos de dos de cada diez personas utilizan preservativos en sus relaciones sexuales, lo cual significa una cifra, según advierten desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, "alarmante".

"Le enseñamos a los niños desde chiquitos a lavarse los dientes, aun cuando estos son de leche, para que incorporen el hábito de hacerlo y durante toda su infancia y adolescencia se lo seguimos recordando, con el uso del preservativo tiene que pasar lo mismo", aseguró Analía Urretavizcaya del equipo de Sexología del Hospital de Clínicas, instando a concientizar sobre esta práctica ya que en nuestro país más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección.

Embed

"Madres, padres, tíos, abuelos, todos los adultos tienen que trasmitir la importancia de su utilización, para ello es fundamental que primero adquieran ellos mismos el hábito en sus relaciones sexuales, de principio a fin", remarcó la especialista.

De esta forma, explicó que "no debe ser una charla al pasar, el preservativo tiene que estar presente todo el tiempo en la conversación, en los baños, en los cuartos, tiene que ser algo cotidiano, para que en el momento que se lo requiere también esté presente y no sea algo tabú o desconocido".

El informe al que hace referencia Urretavizcaya fue realizado por la AHF Argentina (Aids Healthcare Foundation), una organización internacional que trabaja en prevención, detección y tratamiento de VIH y sida.

Según la investigación, en nuestro país sólo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, el 65% admitió utilizarlo solo a veces y el 20,5% reconoció no usarlo nunca.

"Estos datos son alarmantes, las campañas apuntadas al uso del preservativo no están siendo prioridad, el año pasado no hubo ESI en los colegios. Es necesario introducir el conocimiento de este hábito a los 10 u 11 años, antes que los chicos empiecen a tener relaciones sexuales, de este modo la información se procesa con tiempo y se incorpora", afirmó la especialista.

Embed

Según Urretavizcaya, estas cifras no se reflejan "al principio" en las consultas que atienden en el Hospital de Clínicas, "porque la mayoría de los pacientes siempre responden que utilizan preservativo, pero después indagando sobre sus prácticas te das cuenta que no es así, o lo utilizan solo en un momento del acto, o situaciones similares".

"El problema está en la falta de propaganda como política pública sobre la importancia del uso, y la falta de la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral también dificultan que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo e inicien su actividad sexual protegidos" señaló.

El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal o anal puede proteger contra la propagación de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluida la infección por el VIH.

Sin acceso en pandemia

Por otro lado, se conoció que más del 60 por ciento de las personas no tuvieron acceso a preservativos gratuitos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), sea por falta de stock en los lugares donde habitualmente se retiraban o por las restricciones para circular, según un informe realizado por la AHF Argentina, en el marco del Día Internacional del Condón.

Según el relevamiento realizado por la organización internacional, el 61,5 por ciento de los encuestados no pudo obtener condones de manera gratuita durante la denominada cuarentena, porque además de las restricciones en la circulación muchos centros sanitarios cerraron o modificaron sus horarios o sistemas de asistencia.

"El 51,6 por ciento (de los encuestados) normalmente retiraba en hospitales o centros de salud públicos, lugares que mayoritariamente se enfocaron a la pandemia por Covid-19, perdiendo esfuerzos en otras cuestiones de salud", aseguró Natalia Haag, directora de Testeo y Prevención de VIH de Aids Healthcare Foundation (AHF) Argentina.

Embed

Además, "muchas personas manifestaron que las restricciones en los transportes públicos les dificultó poder llegar a esos lugares" lo que arrojó cifras "preocupantes" respecto del acceso a los preservativos gratuitos ya que "si no se utilizaron durante las relaciones sexuales en los meses de cuarentena están más expuestas a las ITS (Infecciones de Trasmisión Sexual) y al VIH".

"La mayoría de las personas no utilizan preservativos en todas las relaciones sexuales con lo cual hay que profundizar los trabajos de educación y concientización sobre la necesidad de utilizarlos, así como también de otras estrategias de prevención combinada para evitar las transmisiones de VIH y de ITS", aseguró la especialista y agregó: "Faltan también campañas de comunicación en medios masivos, hace varios años no se hacen, es necesario enfatizar sobre la importancia del preservativo como una práctica saludable".

Al inicio de la pandemia, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Coalición Global para la Prevención de VIH, emitieron un comunicado en el que calificaron a los condones y otros métodos anticonceptivos como "productos esenciales".

En consecuencia, instaron a los distintos Estados a mantener la producción de los mismos, responder a las necesidades de comunidades clave y sostener la entrega de los mismos apoyando el distanciamiento social.

Fuente: Télam