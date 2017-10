En el Prokart, Mac Kenzie va por el trono de Montanari

“Está muy parejito, así que no se pueden resignar puntos”, sostuvo Mac Kenzie, quien viene de ganar en el retorno de la categoría a la Isla Jordán, en la que el piloto de Río Colorado lo secundó.

“Lo importante es ganar o por lo menos estar delante de él. En esta carrera me alejé un poquito, a 9 puntos -previa a la séptima fecha la diferencia era de 3-, que es un margen, aunque no muy grande”, sostuvo el cipoleño, quien en el 2015 fue tercero en la temporada, el año pasado subcampeón y ahora quiere el título.

“Trato de ir carrera a carrera. Uno tiene como objetivo el campeonato, pero siempre yendo fecha a fecha. Lo que me pasó este año respecto de otros es que estoy más contundente con el auto. El karting está andando muy bien todas las carreras. Y corro con esa tranquilidad de saber que si no me equivoco y no cometo errores grandes, voy a estar peleando adelante”, analizó Mac Kenzie.

Mano a mano con el Máquina

Montanari, piloto de la Monomarca Gol, quien este año debutó en el TC Neuquino, no deja que el líder se relaje. “Nico tiene muchos años de automovilismo, está compitiendo en otras categorías más grandes y está con buenos elementos también. Por eso no puedo distraerme ni un poquitito, porque está al acecho, es una definición mano a mano”, afirmó Mac Kenzie.

Para la definición, el Prokart se presentará a 550 kilómetros del Alto Valle. “En la Isla lo que tiene es que la gente más cercana te puede ir a ver, pero ya estamos organizando para El Bolsón si pueden ir mi familia y amigos, está bueno porque es un fin de semana largo”, contó el cipoleño.