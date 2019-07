En Huincul, el MPN cerró su campaña ante una multitud

“Es la principal diferencia. La lista de Gustavo es la que se sometió a la consideración y el debate de ideas del pueblo de Huincul”, dijo y agregó: “Estos son nuestros candidatos; en cada uno de ustedes, en la figura de Gustavo, está la democracia. Por eso, este domingo yo los invito a que le digan sí a la democracia, que le digamos sí a la gente de Plaza Huincul, porque en esta campaña hay un solo proyecto que tiene un candidato nacido y criado en esta ciudad”.

“Ahora ya no hay excusas; no hay boleta papel porque es el mismo municipio el que instrumentó y llevó adelante la boleta única electrónica en la única provincia en la que el gobernador impulsó una reforma política. Con boleta electrónica vamos a ganar en forma contundente y clara, porque ya no hay forma de que nos quieran embarrar y ensuciar con boleta papel como hace 4 años”, afirmó.

El gobernador y presidente del MPN también se refirió al rol de las mujeres en toda la provincia. “Los invito a que ratifiquemos este domingo la igualdad, la equidad y la justicia de género, y a que nunca más se atropelle a una mujer en Plaza Huincul, y les pido a los hombres que se pongan los pantalones largos y salgan a transpirar y caminar las calles para que Gustavo sea el intendente”, dijo.

Y concluyó que Suárez “es un hombre que no va a permitir ningún atropello, ni de 5 kilómetros, ni de 500, ni de 1100 kilómetros”.