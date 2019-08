"Las crisis en la Argentina las resistimos a través de la cultura y del arte", afirmó la escritora y dramaturga Claudia Piñeiro, quien esta noche presentará su primer libro de cuentos, Quién no.

En diálogo con LMNeuquén, la autora de Las viudas de los jueves, entre otras destacadas novelas, Claudia Piñeiro, recordó que durante la crisis política y económica del 2001 “aparecieron editoriales independientes como Eloísa Cartonera (hacían tapas de libros comprándoles cartón a los cartoneros) o los actores hacían obras de teatro en sus propias casas”.

En relación con su presencia en la feria, Piñeiro dijo que espera “que se acerque mucha gente y haya buenas ofertas y promociones de libros” como una forma de que el público acceda a la lectura de autores consagrados y nuevos.

Piñeiro, quien el año pasado se destacó en su exposición en el Congreso de la Nación durante el debate por la legalización del aborto, donde, entre otras cosas, demostró el valor de la palabra, precisó el rol que el escritor ocupa en la sociedad actual.

“En momentos como este y especialmente el año pasado, con el debate por la legalización del aborto, para muchas escritoras mujeres hubo una gran oportunidad. Lo mismo que está reflejado en nuestra literatura ponerlo en valor en la sociedad y eso es lo que hicimos. Generó un movimiento muy interesante en el plano político”, describió.

La escritora aclaró: “Eso no significa que todos los escritores y escritoras tienen que hacer lo mismo, pero cuando una cuenta con la posibilidad de tomar un micrófono y hablar, representa a muchas otras personas que no tienen esa oportunidad, y desaprovecharla no me parece que sea interesante”.

