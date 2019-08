La apertura será hoy a partir de las 9, en tanto, mañana a las 11 se hará la inauguración oficial con la presencia del intendente Horacio Quiroga.

El evento, organizado por la Secretaria de Cultura y Turismo del municipio capitalino, contará con más de 60 stands de editoriales, librerías y organizaciones culturales que se congregarán en dos globas anexas al museo ubicado en Mitre y Santa Cruz, y tres auditorios.

La secretaria de Cultura y Turismo, Ana Bonet, comentó a LM Neuquén que este año “las globas son más grandes para que los visitantes puedan recorrerlas, observar los stands y adquirir libros con comodidad, y los auditorios tendrán mayor capacidad para cada uno de los espectáculos y conferencias programadas”.

Bonet resaltó: “La apuesta principal de esta feria es la bibliodiversidad, todos los expositores vienen con propuestas completamente diversas en cuanto a los contenidos, y apostamos a lo mismo en cuanto a la elección de escritores y escritoras”.

Además de las presentaciones de los escritores y referentes del ámbito cultural, el teatro tendrá un lugar de preferencia en la feria, cuyo lema es “El libro en escena”, con la programación de diversos espectáculos y obras que tendrán lugar en el Centro Cultural Oeste y en Ámbito Histrión. “Tendremos una gran cantidad de espectáculos teatrales muy destacados y en esto contamos con el apoyo y la colaboración del Instituto Nacional del Teatro”, comentó Bonet.

Primer-capítulo-para-la-Feria-del-Libro-de-la-ciudad.jpg María Isabel Sánchez

Todas las mañanas y tardes habrá una gran cantidad de actividades programadas para las visitas de alumnos de todos los niveles educativos. “Este año hubo récord de inscriptos, ya que nos visitarán casi 12 mil alumnos de escuelas de Neuquén y de localidades vecinas”, expresó la funcionaria.

Por otra parte, desde el lunes de 9 a 18 en el auditorio Irma Cuña se desarrollará la VII Jornada General de Reflexión sobre la Educación “Lectura y aprendizaje integrado”, que contará con la participación del dramaturgo Jorge Accame, la escritora neuquina María Cristina Ramos, Norma Huidobro y Canela, entre otras personalidades del ámbito educativo y cultural.

Para todos los gustos

El feminismo estará presente con La revolución de las hijas, el libro de Luciana Peker, periodista especializada en género, en el auditorio del MNBA. Además, mañana de 17 a 19:30, Peker participará de la mesa debate “¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo?” en el Centro Cultural Oeste.

La literatura local tendrá su lugar con la presentación del libro El valle del olvido de la escritora neuquina Laura Espíndola Campbell.

Las temáticas de la infancia y la adolescencia estarán focalizadas en la presentación del psicoanalista Luciano Lutereau, autor de Más crianza y menos terapia y Esos raros adolescentes nuevos. En tanto, a las 20:30, la escritora Claudia Piñeiro presentará su libro de cuentos Quién no.

Primer-capítulo-para-la-Feria-del-Libro-de-la-ciudad-4.jpg María Isabel Sánchez

“En la Argentina, las crisis las resistimos a través de la cultura”

Claudia-piñeiro.jpg

“Las crisis en la Argentina las resistimos a través de la cultura y del arte”, afirmó la escritora y dramaturga Claudia Piñeiro, quien esta noche presentará su primer libro de cuentos, Quién no.

En diálogo con LM Neuquén, la autora de Las viudas de los jueves, entre otras destacadas novelas, recordó que durante la crisis política y económica del 2001 “aparecieron editoriales independientes como Eloísa Cartonera (hacían tapas de libros comprándoles cartón a los cartoneros) o los actores hacían obras de teatro en sus propias casas”.

En relación con su presencia en la feria, Piñeiro dijo que espera “que se acerque mucha gente y haya buenas ofertas y promociones de libros” como una forma de que el público acceda a la lectura de autores consagrados y nuevos.

Piñeiro, quien el año pasado se destacó en su exposición en el Congreso de la Nación durante el debate por la legalización del aborto, donde, entre otras cosas, demostró el valor de la palabra, precisó el rol que el escritor ocupa en la sociedad actual.

“En momentos como este y especialmente el año pasado, con el debate por la legalización del aborto, para muchas escritoras mujeres hubo una gran oportunidad. Lo mismo que está reflejado en nuestra literatura ponerlo en valor en la sociedad y eso es lo que hicimos. Generó un movimiento muy interesante en el plano político”, describió.

La escritora aclaró: “Eso no significa que todos los escritores y escritoras tienen que hacer lo mismo, pero cuando una cuenta con la posibilidad de tomar un micrófono y hablar, representa a muchas otras personas que no tienen esa oportunidad, y desaprovecharla no me parece que sea interesante”.

Primer-capítulo-para-la-Feria-del-Libro-de-la-ciudad-2.jpg María Isabel Sánchez

