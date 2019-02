En Las Grutas se sienten satisfechos con los visitantes que la eligieron

Walter Sequeira, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del balneario, coincide con estos índices. Agregó que entre semana la ocupación baja al 50 o 60%, y que luego trepa hasta el 75%.

Para el dirigente no es malo el escenario, y resaltó que no ocurre lo mismo en los demás destinos veraniegos del país. “Lo que pasa en Las Grutas no pasa en otros lados”, resaltó con optimismo, y ponderó que la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que él integra, maneja el dato y que la próxima semana cuando se reúna, los informará en un comunicado.

Recordó que hace algunos días le pidieron que les enviara información sobre las características de Las Grutas, pero habían notado la preponderancia de la villa rionegrina.

Ese mensaje que recibió con el requerimiento se lo mostró al gobernador Alberto Weretilneck en la presentación del TC.

De hecho hace algunos días la CAME emitió una gacetilla que destaca que “la costa argentina, Córdoba, Mendoza, Cataratas del Iguazú, Las Grutas y Bariloche estuvieron entre los destinos más buscados por los argentinos.

