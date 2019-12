En Neuquén, todos los días dos víctimas hacen denuncias por abuso sexual

Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2018, Fardín junto al colectivo de Actrices Argentinas radicaron una denuncia pública por un hecho ocurrido 9 años antes, cuando ella estaba de gira en Nicaragua. La joven afirmó que Darthés la violó. A los pocos días, el actor se exilió en Brasil, su país natal, y en noviembre de este año Interpol ordenó su captura.

Al día siguiente, había varias mujeres esperando radicar su denuncia en la fiscalía de Delitos Sexuales. "Recuerdo que nuestro equipo estaba de turno. Ese día llegamos a trabajar y ya había unas siete chicas, al día siguiente, otras seis. Y así seguimos todo diciembre y enero de este año", contó Juan Manuel Narváez, asistente letrado de la fiscalía, quien en la actualidad está a cargo de uno de los dos equipos de Delitos Sexuales.

En una entrevista con LM Neuquén, tanto Narváez como el fiscal Andrés Azar -único fiscal en Delitos Sexuales tras la salida de Mariana Córdoba (ver aparte), confiaron que el caudal de denuncias se incrementó cerca de un 40 por ciento con respecto al 2018.

"Son tantos los casos, que en realidad estamos necesitando un tercer equipo. Pero primero hay que cubrir el cargo que quedó vacante", explicó Azar. En este sentido, detallaron que, tras la denuncia de la actriz, ocurrió un "efecto dominó". Alentadas por la fuerza colectiva y feminista, cientos de mujeres se animaron a enfrentar sus miedos y denunciar a su agresor.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) indicaron que normalmente la cantidad de denuncias se incrementa en noviembre y diciembre, a dos semanas de terminar el año. Este 2019 no es la excepción y por ahora viene liderando noviembre, con 68 denuncias radicadas en toda la Primera Circunscripción Judicial (Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces y Añelo). Luego, le sigue enero, con 64 denuncias, y se espera un gran caudal para diciembre.

Pese a ello, destacaron que, sin contabilizar diciembre de este año, ya la cantidad de denuncias recibidas en los primeros 11 meses superaba ampliamente el total del 2018. No solo eso, de acuerdo a las estadísticas propias del MPF, el promedio de denuncias mensuales del año pasado era de 39, mientras que en 2019, fue de 40 la cifra más baja registrada, en julio y agosto.

El testimonio es superlativo

Cuando una víctima llega a la Fiscalía de Delitos Sexuales para denunciar se le toma su testimonio, que es "superlativo". Luego, pueden pasar tres cosas con la causa: que se archive por falta de elementos para avanzar con la investigación, que esté prescripta porque pasaron más de 12 años desde el hecho o que avance y llegue a juicio.

"La política criminal del Ministerio Público Fiscal en casos de abuso es lograr una condena, y para eso trabajamos nosotros", sostuvo Narváez. Al ser consultados sobre el tiempo en que se logra tal objetivo, Azar estimo un año y medio hasta que la condena queda firme. Ambos reiteraron la importancia de denunciar en la Justicia.

Previo al testimonio de la víctima, es fundamental la etapa del develamiento, aquel momento en que eligen cómo relatar y transmitir lo vivido y lo que sigue después del abuso. Develar el horror es un paso muy duro que puede tardar años y por eso las víctimas denuncian cuando pueden y cuando están preparadas para hacerlo.

“Mirá cómo nos ponemos”, las palabras de Thelma

El 11 de diciembre de 2018, acompañada del Colectivo de Actrices Argentinas, la joven Thelma Fardín develó lo que le sucedió 9 años antes en una gira con la serie televisiva Patito Feo en Nicaragua. A través de un video, narró aquella traumática vivencia.

“Durante 9 años lo anulé para seguir adelante. Hasta que hace algunos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí.

En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajó con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación.

Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor”.

Tras ello, fueron miles de mujeres argentinas las que acompañaron a través de las redes sociales a la actriz con el hashtag #miracomonosponemos, así como fue utilizado para denunciar a distintos agresores sexuales.

