En marzo de este año se publicó en el Boletín Oficial Nacional la “enajenación” de las 10 hectáreas que ocupaba la U9 y su división en dos proyectos: las 4,5 hectáreas intramuros pasaron a manos de la Provincia para hacer un espacio público recreativo, en tanto que las 5,8 hectáreas extramuros quedaron bajo la administración de la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE) para un desarrollo urbanístico en acuerdo con la Municipalidad de Neuquén.

Para el desarrollo inmobiliario extramuros, el Municipio firmó un “convenio urbanístico” con la AABE. Allí se indica que el predio se dividirá en cinco lotes o manzanas irregulares y se venderá mediante subasta pública. Los compradores se encargarán de construir y comercializar un complejo de 18 edificios, que incluirá jardines y plazas, sin que ninguna torre pueda superar los seis pisos de altura.

Ayer, fuentes vinculadas al proyecto informaron que el proceso de la subasta pública está encaminado y prevén largar a la venta el primer lote en octubre, dentro de tres meses.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó el predio extramuros en febrero de este año en 3,48 millones de dólares, unos 100 millones de pesos a hoy. Sin embargo, ese precio era por todo el terreno sin subdividir y sin la infraestructura urbana.

Desde que se confirmó la liberación de la ex cárcel, el gobierno provincial puso en marcha una fuerte campaña para que el predio completo se destine a un pulmón verde. Todo el MPN participó del operativo, que culminó con una “cumbre ciudadana” a favor del parque público. También hubo otros partidos que presentaron proyectos similares en el Concejo, con énfasis en el uso recreativo de las 10 hectáreas. Sin embargo, el parque gigantesco choca con el convenio de urbanización. El proyecto de Nación prevé pequeñas plazas, pero estarán rodeadas de edificios y calles abiertas al tránsito vehicular, de modo que no funcionarán como un pulmón.

Hoy, con el Concejo en receso y ningún acuerdo político que asegure el resguardo de la tierra, todo indica que el complejo de edificios será una realidad. Una vez que se concrete la subasta, se prevén tres años de plazo para terminar de construir las torres.

15 millones de pesos

Es lo que recibirá la Municipalidad de Neuquén del gobierno nacional, a modo de compensación, por la apertura de calles y la construcción de las redes de luz, gas, cloacas y agua, lo que elevará el valor inmobiliario de los lotes. La apertura de estas calles dará mucha mayor fluidez al tránsito en ese sector este de la ciudad.

En los papeles sigue figurando como una cárcel

Aunque corrió mucha tinta en torno al destino de la ex unidad 9, al día de hoy, el terreno sigue figurando en las ordenanzas y en el catastro público como una prisión. Antes del receso de invierno, el Concejo Deliberante de Neuquén no había empezado a discutir cambios en el uso de esa porción de tierra.

En estos días, ya no quedan presos en la ex U9. Además, el Municipio está avanzando con la apertura de las calles y las obras urbanísticas dentro del predio. Sin embargo, en los papeles, todo sigue igual, como si no hubiese existido el traspaso.

Para que se concrete el “pulmón verde” que pretende el gobierno provincial en ese sector, hay que modificar el Plan Urbano Ambiental y el Código de Edificación. Incluso si el proyecto termina rengo y sólo se convierte en parque el sector intramuros, hace falta una norma que lo avale.

Para el desarrollo inmobiliario extramuros, las condiciones son las mismas. El proyecto que acordó la comuna con Nación incluye cinco manzanas de formas y tamaños irregulares, un parque en forma de semicírculo y una plazoleta en la esquina de Illia y Alderete. Sin embargo, nada de eso se debería construir sin antes tener el aval legal en el Concejo.

