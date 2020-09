En promedio, hay 2 muertes diarias en Neuquén capital

Neuquén capital alcanzó las 72 víctimas fatales por coronavirus, una cifra inimaginable hace un mes atrás. El 25 de agosto, habían fallecido 26 personas por Covid dentro el municipio. Para el 11 de septiembre, dos semanas después, eran 37.

En los siguientes 18 días, del viernes 12 hasta anoche, otros 35 vecinos perdieron la vida por el coronavirus. Eso implica que llegamos a la triste cifra de dos muertes por jornada y lo que es peor: la curva sigue en ascenso.

Detrás del número alarmante de muertes, están también los que la pasaron mal y lograron salvarse, pero no dejan de ser víctimas de la pandemia. Son cientos de vecinos que le ganaron al Covid después de superar una internación difícil, apartados de sus familias y afectos.

-> Crecimiento exponencial

En la ciudad, la pérdida de vidas aumenta de manera exponencial porque también hay un incremento acelerado de los contagios. De 60 casos nuevos por día que teníamos al terminar agosto, pasamos a cerca de 200 esta semana. Hoy, más de la mitad de los neuquinos que transitan la enfermedad tienen su domicilio en la capital provincial.

A este ritmo, Neuquén capital pasará hoy los 5 mil positivos desde que llegó la pandemia a la región (anoche el número llegó a 4986). Significa que uno de cada 55 vecinos contrajo Covid en algún momento de marzo a esta parte, sin tomar en cuenta los que no se alcanzan a hisopar y por eso no ingresan en la estadística. A esta altura, es difícil no conocer a alguien que haya transitado la enfermedad.

Según la proyección del ministerio de Salud, el municipio duplica el número de contagios cada 18,5 días. Por eso, pasamos de 542 casos activos hace un mes a 2465, cuatro veces y medio más.

Como todas las curvas se dispararon, en la ciudad también viene en aumento el número de pacientes recuperados. Durante las últimas dos semanas, unas mil personas con Covid lograron el alta en Neuquén capital. De todos modos, en relación con el total de casos, hoy son más los enfermos activos que los que superaron la enfermedad.