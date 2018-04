“Existen muchas personas con factores predominantes que los ponen en riesgo, factores como la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto y también tener familiares con diabetes”, señaló Cristina Luaces, del Colegio Médico de Neuquén.

La Campaña de Identificación de Factores Predisponentes para el Desarrollo de Diabetes Tipo 2 en Población Adulta de la Provincia del Neuquén, consistió en encuestar a 1600 personas de diversos puntos de la provincia sin diagnóstico previo. Las muestras fueron recogidas en forma conjunta por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Neuquén, y permitirán contar con información de primera mano respecto de los lineamientos necesarios para evitar que esta enfermedad avance. Según el puntaje de la encuesta, el 7,8% de los consultados se encuentra en riesgo muy alto de desarrollar diabetes tipo 2, el 16% están en riesgo alto y el 17,6% en riesgo moderado. “El 41,4% de los encuestados tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años”, remarca el informe oficial.

p03-pieza.jpg

Otro de los indicadores preocupantes para las autoridades sanitarias es el alto porcentaje de sobrepeso y obesidad. El índice de masa corporal (IMC) de la encuesta indicó que el 37,1% de las personas tiene sobrepeso y el 31,7%, obesidad. Es decir que sólo el 31,2% acusó un peso dentro de los parámetros normales.

Las causas de estos indicadores no son ningún misterio. Y la encuesta así lo confirma: el 60% no consume verduras en su dieta diaria.

Pero hay otro dato preocupante: el 50,9% no realiza ninguna actividad física de al menos 30 minutos todos los días. Esto lo hacen, en cambio, el 49,6% de los que respondieron las encuestas.

La mayoría de los encuestados tenía entre 20 y 45 años. De las 1600 muestras se obtuvieron en total 1593 encuestas.

--> Qué hacer para que no se desarrolle

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

p03-f02-controles-diabetes.jpg

La diabetes de tipo 1 se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina, por lo que esta debe ser administrada externamente. La de tipo 2 tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina producida, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física, según la OMS.

Por ese motivo, Romina Luján, referente de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Dirección General de Atención Primaria de la Salud, señaló que es necesario “realizar controles anuales para detectar en forma precoz signos y síntomas; tener en cuenta los antecedentes familiares de cada uno; y controlar aquellos factores de riesgo que se pueden regular, como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y el colesterol”.

Para prevenir es fundamental trabajar en los estilos de vida de la población. Para esto, una de las estrategias con las que cuenta el Ministerio de Salud de la provincia es el programa Punto Saludable. Se trata de un espacio itinerante que recorre la provincia y tiene como objetivo acompañar a la población para facilitar la adopción de estilos de vida saludables y hábitos protectores de la salud.

También la cartera sanitaria cuenta con el departamento de Estilos de Vida Saludables, lugar desde donde se trabaja en la promoción de la actividad física regular y la alimentación saludable, entre otros aspectos.