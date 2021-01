En Tucumán desarrollan kit para detectar anticuerpos

Asimismo, Chein sostuvo que “el kit es para detectar anticuerpos contra una superficie específica del coronavirus. Es un proceso muy efectivo y sensible ante ciertas propiedades del coronavirus y son detectados con precisión y eficacia por este nuevo producto que es hecho en su totalidad en Tucumán y esto nos llena de muchísimo orgullo anunciarlo. Además, gracias a esto fabricación local, el kit podrá estar disponible siempre pues no nos detenemos en su fabricación, así que, no solamente podrá estar disponible en la región, sino que también si el Ministerio de Salud lo dispone, podremos exportarlo a otras provincias del país”.