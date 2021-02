En un edificio céntrico, un ascensor sin frenos dejó a dos mujeres lesionadas

El episodio ocurrió este sábado, pasadas las 13, en el edificio de 15 pisos ubicado en el centro de Neuquén capital. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por LM Neuquén , el sistema de freno automático no se activó y el ascensor siguió su marcha y quedó casi llegando al subsuelo.

Las mujeres que tenían como destino la planta baja pudieron salir por la abertura del ascensor, en un operativo que involucró al SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén), a Bomberos Voluntarios y a la Policía de la provincia. Las heridas no eran de gravedad, según la primera revisión in situ del SIEN, no obstante fueron trasladas a un centro asistencial para una verificación total. Habrían sufrido golpes en las rodillas y los brazos.