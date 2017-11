En un programa de TV definen si las violaron o no

Por el momento sólo ha emitido un capítulo, pero Verkracht of Niet?, y la cadena BNNVARA, está recibiendo un aluvión de críticas. El formato utiliza a actores profesionales para recrear casos reales recogidos en tribunales en los que se produce una violación. O no. A partir de ahí, un jurado compuesto por siete chicas y siete chicos jóvenes son los encargados de decidir si aquello que acaban de ver recreado es o no una agresión sexual. Una vez que emiten su valoración, son los espectadores los que también votan si fue una violación o no.

Una vez debatido el caso, se anuncia el veredicto de la Justicia y se debate si ha sido acertado o no. Se da la casualidad, o no, de que el programa se ha estrenado en mitad de toda la ola de denuncias de abusos sexuales que está saliendo a la luz pública en Hollywood. Pero también porque ¿Violada o no? aparece en la televisión holandesa justamente después de un escándalo protagonizado por dos conocidos productores televisivos de Holanda en el que uno asegura haber sido violado por el otro, mientras que el otro asegura que la relación fue consentida.