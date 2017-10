En una guardería, un niño disparó e hirió a otros dos

“Con toda la educación que hay sobre la seguridad de armas de fuego, ¿cómo no les ponen un seguro? Es como tener una puerta y no saber utilizar una cerradura”, dijo la abuela de uno de los nenes accidentados. El nieto de la mujer fue impactado por una bala en el hombro. “Mi esperanza es que crezca y pueda olvidar lo que pasó y lo que vio”, dijo la abuela, preocupada por las posibles secuelas psicológicas de los niños, incluso el otro herido -a quien la bala le dio en la cara- y el pequeño que hizo los disparos.

“Vamos a rezar para que estos niños se sientan bien. Es una tragedia para nuestra comunidad, porque no es algo que uno esté esperando que ocurra”. Ron Haddad Jefe de Policía de la localidad de Dearborn

La policía encontró armas en la guardería, propiedad de Samantha y Tim Eubank, este último, aficionado a la caza, lo que explica el porqué de tantas armas en el lugar. Según los vecinos, era habitual ver correr en esa casa a varios niños. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que nunca fueron informados de la existencia de una guardería en ese lugar. “Vamos a rezar para que estos niños se sientan bien”, dijo el jefe de policía de Dearborn, Ron Haddad, quien igualmente no dejó de calificar este episodio como “una tragedia para toda nuestra comunidad. Esto no es algo que uno se espera. En estos momentos, lo mejor es esperar e implorar que los pequeños lastimados se recuperen pronto”. La policía no reveló qué armamento se llevó de la propiedad de Tim Eubank, aunque testigos afirmaron haber visto cómo los agentes se llevaron varias armas largas y rifles de caza. “Estoy muy sorprendido”, dijo Jarrett Schmidt, primo de Tim. “Todavía no sé todos los detalles, así que estoy un poco asombrado en este momento, porque mi hijo estaba en esa casa en un momento dado y yo también. Hemos ido allí para fiestas de cumpleaños y nunca vimos armas, así que estoy bastante sorprendido”, agregó.

Si bien los niños ahora se encuentran en plena recuperación -el que fue lastimado en un ojo debió ser operado en varias ocasiones-, habían sido ingresados al Children’s Hospital en estado delicado. De hecho, ante la gravedad de los hechos, los policías escoltaron a las ambulancias para que nadie les obstruyera el paso en la calle y pudieran llegar a tiempo a la guardia.