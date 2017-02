En una pirueta, les mostró "todo" a sus alumnos

Estados unidos. Una docente de Oklahoma fue detenida por exponerse indecentemente ante sus alumnos al realizar una voltereta frente a su clase sin llevar ropa interior. Lacy Sponsler, de 34 años, se encontraba realizando una suplencia en una clase de coro que tenía un ambiente distendido, a tal punto que hasta se animó a mostrar sus habilidades de gimnasia.

La mujer llevaba un vestido largo, pero no tuvo en cuenta que en ese momento no tenía puesta sus prendas íntimas, por lo que todos los menores pudieron observar sus genitales.

Como la maniobra causó expectativa entre los alumnos, un joven se encontraba grabando el momento, lo que hizo que la escena se viralice en la red social Snapchat. Así, el acto de Sponsler no pasó desapercibido para las autoridades de la escuela y mucho menos para la policía.

“Este acto fue grabado por un estudiante con su celular. La suplente fue puesta en custodia por nuestro departamento”, publicó en Facebook la Policía de Pawhuska.

Según reportó la cadena KTLA5, la profesora les pidió a los alumnos que borraran el video, pero eso no impidió su circulación de manera inmediata. La docente entró en pánico y, según testigos, juró que no había sido una maniobra intencional, que solamente se trató de un descuido. Las autoridades, por lo pronto, no escucharon sus ruegos.

Además, registros judiciales muestran que la mujer tenía antecedentes de intoxicación pública y posesión de objetos relacionados con el consumo de drogas en las cercanías de una universidad.

Si bien la mujer no tiene antecedentes de haber cometido algún tipo de delito sexual, la Justicia ahora deberá determinar si la acción es considerada como parte de un posible abuso de menores, teniendo en cuenta la edad de los chicos y, sobre todo, la función que ella estaba cumpliendo al frente de la clase. De encontrarla culpable, la Justicia podría condenar a la profesora a una pena de cumplimiento efectivo.

Presa por noviar con una alumna

En Filadelfia se conoció la historia de la maestra Nina Scott, de 28 años, quien fue detenida luego de que se descubriera que mantenía una relación prohibida con una adolescente de 16 años que era su alumna. El delito se reveló a las autoridades después de que se encontraran cartas de amor que Scott le enviaba a la menor, perteneciente a la escuela The Village, del condado de Chester. En los treinta escritos podían leerse líneas en las que la docente hablaba con naturalidad sobre la relación que mantenía con su alumna.