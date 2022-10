Encontraron un cuerpo en un canal de Senillosa y creen que es el joven desaparecido

Con cada día, la desesperación de la familia del joven fue creciendo, y ante la falta de respuestas, el lunes ellos junto a vecinos de la localidad se manifestaron pidiendo por su aparición con vida. Incluso han pedido a los investigadores que se trabaje sobre la última llamada que le hicieron antes de que su celular sea apagado, que fue el miércoles 19 ente las 8 y las 10 de la mañana. Sostuvieron que realizaron tres llamadas sin respuesta y que luego, el celular se apagó.

El padre del joven sostuvo la teoría de que su hijo fue víctima de una desaparición forzada debido al hostigamiento que, según contó, recibía por parte de la Policía. Su hijo tenía antecedentes penales, según dijo y cada tanto, “venía golpeado”

“Para mí, a mí me lo sacaron de acá, porque él tenía un problema con un principal (un policía) de acá, ya me lo había amenazado, hace un año y medio le había fracturado una costilla y ya no podría salir. A él lo conocen todos en Senillosa”, dijo el padre del desaparecido en declaraciones radiales.

Lo cierto es que por el momento, sólo son hipótesis que deberán ser trabajadas.

Minutos pasadas las 11 de este martes, se informó el hallazgo del cuerpo en un canal al final de calle Formosa de esa misma localidad, cuerpo que por estas horas los investigadores creen fuertemente que podría pertenecer a Juan Guillermo.

El cuerpo médico forense ya fue convocado al lugar y seguramente también los familiares del joven desaparecido deban acudir a confirmar la identificación.

Aún no se sabe si el cuerpo presentaba signos de violencia o alguna lesión visible. De confirmarse la identidad, la autopsia será clave para determinar la causa de muerte y así reconstruir lo que le pasó al joven.