Desesperada búsqueda de un joven de Senillosa: "Yo creo que me lo mataron"

El padre del joven pudo acreditar que el vecino le pagó el dinero y luego le perdió el rastro. Para cuando regresó del campo donde está viviendo, fue a radicar la denuncia en la unidad policial. Eso fue el 19 de octubre por la tarde. "No me la quisieron tomar hasta las 18", dijo.

Enseguida con otros vecinos, amigos y familiares comenzaron a buscar a Guillermo por todos los lugares donde se cree que estuvo el joven buscado. "Nos encontramos con una bota cerca de un canal y un alambre de esos que se usan para atar fardos. También manchas de sangre cerca del puente que va a la cárcel. Pero los perros que pasaron por ahí no le dan bolilla ni a la bota ni a las manchas de sangre. Pasan de largo hasta llegar a la Ruta 22 donde hay un canal chico. Ahí se pierde el rastro", comentó Juan Guillermo padre.

A tres días de su desaparición, confesó que piensa lo peor y sospecha de la Policía ya que su hijo tenía problemas de vieja data con un efectivo de Senillosa. En algún momento llegó a estar detenido y recibió una golpiza. "Yo creo que me lo mataron", expresó.

El hombre aseveró que su hijo, padre de dos criaturas de 4 y 5 años, "nunca dejó a su familia sola" y llamó la atención sobre el extraño comportamiento que ha tenido el comisario del pueblo. "Me esquiva, no me da la cara", dijo. "Hoy se lo dije a la Fiscalía", agregó.

Juan Guillermo es un joven muy conocido por todo Senillosa. Le dicen "Juancito". "Es muy raro que nadie lo haya visto, ningún chacarero. Pero mañana -sábado- vamos a tener un rastrillaje grande con todos. Nos juntamos a las 9. Viene gente a caballo para que no nos quede nada sin buscar. Recorreremos el basural completo, los dos canales grandes, el puente principal... hasta China Muerta iremos", cerró.