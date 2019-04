¿Encontró consuelo rocker?

El anuncio: En su cuenta de Instagram, Urzi anunció que se separó luego de llegar a un acuerdo con su ex.

Muy seguro: “Hace mes largo tienen historia bajo las sábanas”, escribió Pecoraro en Twitter.

Bomba

Apenas pasadas unas horas del anuncio de la modelo, Lío Pecoraro se encargó de tirar una tremenda bomba. “El nuevo amor de Daniela Urzi es Pato Sardelli. El cantante del grupo #Airbag”, fue le mensaje vía Twitter del panelista de Todas las tardes. “Hace mes largo tienen historia bajo las sábanas”, agregó luego en otro tuit.

Sin embargo, Sardelli estaría saliendo con Melisa Garat, actriz y modelo que pasó por American Ballet. “Nos vimos en un boliche y sin saber quién era me impactó. Una amiga me dijo que era famoso y ahí no quise saber más nada. Pero a los pocos días nos cruzamos en un evento, él le pidió mi teléfono a un amigo en común y me escribió. Me invitó a cenar, pero yo me estaba yendo a modelar a Nueva York por un mes, y por eso le dije que no. Después de insistirme mucho lo agregué a mi Skype y hablamos durante todo mi viaje. Cuando volví fuimos a cenar y recién ahí me enteré bien quién era. Desde ese día nunca nos separamos, y de eso van a hacer ya cinco años. Igual no vivimos juntos, ya que somos muy independientes los dos”, contó Melisa en una publicación de Gente que salió semanas atrás.