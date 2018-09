Centenario. “Me fui confiada a limpiar el departamento que acababa de alquilar y aparece una señora que me preguntó qué hacía ahí. Le dije que era la nueva inquilina, ante lo que me respondió que ella no me lo había alquilado”, relató angustiada Silvina Arribillaga, una vecina de Centenario, sobre la estafa de la que fue víctima.