Desde el inicio del juicio, la colectiva feminista La Revuelta acompañó a las denunciantes y realizó intervenciones en el Poder Judicial durante el desarrollo de las audiencias. Tras conocerse hoy la decisión, la activista Ruth Zurbriggen expresó su rechazo y dijo que "es muy difícil de entender".

La decisión se tomó hoy por mayoría, con dos votos de las juezas María Gagliano y Ana Malvido a favor de declararlo "no culpable" y uno en contra emitido por el juez Lucas Yancarelli.

"Habría que preguntarles a estas juezas qué condena le habrían dado a Guillermo Focaccia si sus nietas o sus hijas se atendieran ahí, porque pertenecen a esa clase social que seguramente llega al consultorio de él. Ojalá no les pase, ojalá nunca sus familias tengan que estar denunciando a este personaje de la ginecología de Neuquén", expresó indignada Zurbriggen apenas finalizó hoy la audiencia.

Juicio ginecologo focaccia

"La verdad que a veces no nos quedan palabras, no sé qué pensar, lo único que me sale decir es que es evidente que no pueden escuchar, son incapaces de escuchar y de revisar sus maneras de entender lo que es el abuso", agregó la militante, quien aseguró que "el delito de abuso sexual deja marcas en la subjetividad profundamente torturante. Debieran de saber eso".

Además, dijo que "hay un componente de complicidad, porque las sentencias judiciales son sentencias sociales y pedagógicas" y que "para nosotras es muy difícil de comprender, emocionalmente, corporalmente. Es muy difícil de entender esto".

Es la segunda vez que Focaccia enfrenta un juicio por abuso sexual. En el año 2009 la Justicia también lo absolvió por el mismo delito, que fue denunciado por una docente.

LEÉ MÁS

La fiscalía impugnará la absolución al ginecólogo acusado de abuso sexual

Absolvieron de nuevo al ginecólogo acusado de abuso sexual

Comienza el juicio contra un ginecólogo por abuso sexual