Enojo de taxistas por demoras para tramitar la suba de la tarifa

"Faltan tramitar como 70 coches. Hay un poco de malestar pero en realidad nos están diciendo que sábado y domingo vinieron cuatro o cinco a hacer el trámite porque se desconocía. Nadie se informó", manifestó Darío Grassi, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, a LM Neuquén, al tiempo que realizaba su correspondiente trámite.

Por su parte, varios taxistas que estuvieron toda la tarde esperando se mostraron molestos por la demora para realizar la gestión. "No te enteras de la fecha de plazo máximo porque sólo está puesta acá, y si no venís a la Terminal no te enterás", manifestó uno de ellos.

taxistas enojados en la terminal Darío Grassi, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis. Claudio Espinoza

Otro, además, se quejó por la falta de personal para atenderlos en la ventanilla (que eran dos personas) y por la demora en sí misma que requiere hacer el control. "Te atienden en ventanilla, tenés que ir al Pago Fácil a pagar el cánon de 240 pesos, después volvés, el inspector tiene que controlar el vehículo y después otra vez a ventanilla", describió indignado. A eso se sumó que el Pago Fácil de la ETON hoy no funcionó y debieron salir a buscar uno para pagar el correspondiente cánon.

"Estamos pidiendo que se busque una forma más ágil de realizar el trámite, que podamos sacar el recibo por internet y podamos venir con el recibo pago y el control del relojero ya hecho", señaló Grassi.

Las demoras en el trámite, además, implicaron que muchos tuvieron que cortar su jornada laboral, por lo que al mismo tiempo el servicio se vio reducido todo el día y lo sufrieron los usuarios.

