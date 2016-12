Marcelo Tinelli, quien interrumpió sus vacaciones en el Caribe para regresar a Buenos Aires, está en la mira de Ideas del Sur. Luego de la ola de despidos por la que desvincularon a 27 empleados cercanos al conductor, se conoció que los máximos directivos del Grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián de Sousa) le iniciarán acciones legales porque creen que utilizó dinero de la productora para financiar las dos obras teatrales que están presentándose en Villa Carlos Paz: Sálvese quien pueda y Abracadabra.

“Se abre una causa penal contra Tinelli. Ellos dicen: ‘Tenemos la sospecha de que las obras del verano se bancaron con plata de Ideas del Sur’”, anunció Jorge Rial.

Aunque el Cabezón ya no es el jefe de la productora, ocupa el cargo de gerente artístico, por lo que podría haber tenido acceso a las cuentas de la empresa. Sin embargo, ambas propuestas fueron impulsadas por Dabope, la productora del Chato Prada y Federico Hoppe, personas muy cercanas a Tinelli.

Mini Ideas del Sur

Ante los despidos de su gente de máxima confianza, Tinelli ya tiene un plan B. En Intrusos anunciaron que el vicepresidente de San Lorenzo –en caso de no poder dar marcha atrás con los despidos– tiene pensado abrir una nueva productora (más pequeña que Ideas) con el personal que quedó sin trabajo. “Hay un plan B. Tal vez por eso no hay sorpresa por parte de Tinelli al enterarse de los despidos, tal vez por eso algunos de ellos no se enojan con Marcelo. Su intención es rearmar otra productora, más chica, tal vez con los despedidos”, relató Rial.

Esto no le garantiza estar en el aire en el 2017, ya que El Trece tiene contrato con Ideas del Sur, no con Marcelo Tinelli. “Es un terreno muy difícil”, aclaró el chimentero.

De no llegar a buen puerto, Marcelo piensa en mudarse a Canal 9, propiedad de Ted Turner.

Renunció

La dignidad de Claudio Salomone

El entorno de Marcelo Tinelli sigue confundido tras los sorpresivos despidos. Justamente, Claudio Salomone, gerente comercial de la productora y amigo íntimo de Marcelo, decidió presentar ayer su renuncia.

“La dignidad es más importante que el dinero”, fueron las palabras del ex cuñado del Cabezón.

Marcelo sólo se dedicó a retuitear

Marcelo Tinelli, quien fue fundador de Ideas del Sur, utilizó Twitter para dar a conocer su malestar ante los despidos. “Algo gestó @cuervotinelli en IDS que ningún despido podrá destruir: un equipo de buenas personas, amigos, compañeros leales y apasionados” y “Sólo aquellos que trabajamos codo a codo con @cuervotinelli nos damos cuenta realmente lo que se siente... SEGUIMOS AL PIE DEL CAÑÓN”, fueron dos de los mensajes que compartió en su cuenta.

Por otro lado, Alejandro Ripoll, director de Showmatch, y empleados históricos de la Ideas, desmintieron su despido. “Quiero aclarar por este medio que NO fui despedido de Ideas del Sur y solidarizarme con mis compañeros despedidos”, escribió el productor para luego ser retuiteado por Tinelli.