“Salí alrededor de las 14, fui a buscar a mi marido al trabajo y me llamó mi cuñada que vive en frente preguntando qué había pasado con las ventanas, porque estaban sacadas. Volvimos de inmediato, avisamos en la comisaría y cuando llegamos nos encontramos que habían entrado a robar”, indicó a LM Cipolletti Gemma Peso.

Dijo que los ladrones sacaron las ventanas y las dejaron apoyadas en el piso, entraron, y utilizaron una silla desde el interior para poder entrar y salir.

“Me dieron vuelta la habitación, los colchones y los cajones, buscando dinero que no había. También revolvieron los sillones. Se llevaron dos televisores, uno de 55 pulgadas y otro de 32, un equipo de pesca, y dejaron preparado las cajas de herramientas de mi marido. Creemos que envolvieron las cosas con una frazada que también me falta”, relató la joven.

En medio de la conmoción por el robo, encontraron a su pequeña perrita sin vida. “Baby tenía ocho meses y estaba muerta. Me dijeron que posiblemente le habían pegado con un fierro en la cabeza, estaba muerta y se había hecho pis. A la otra perra le abrieron el portón para que se escape”, dijo indignada la propietaria de la casa. Agregó que creen que la perra les ladró porque era un animal muy guardián.

Vecinos de la zona están indignados por la gran cantidad de robos y piden mayor cantidad de patrullajes. “Acá tenemos un solo móvil de la policía, y no alcanza. Menos mal que no estaba mi nena en la vivienda porque no sé qué podría haber pasado”, relató.

Entraron a robar y mataron a fierrazos a una perra

