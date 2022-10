Entregaron las Llaves de la Ciudad a Nora Serrano

Nora Serrano de Salvatori no pudo disimular su emoción por el reconocimiento, expresó su pasión por la tarea diaria en esta lucha. “Es muy difícil rememorar los 50 años porque tendría que hablar muchísimo, les agradezco de corazón por este acompañamiento”, expresó. Aclaró que “el logro no es solo nuestro, esto se puede porque somos muchos y gracias a esa unión de las instituciones, las fundaciones, de los particulares y de los gobiernos que nos acompañan estamos acá. Todos nos acompañan, nunca nos cerraron una puerta”.

La mujer habló sobre su tarea en toda la provincia, sus recorridos por el interior que tanto le apasionan y marcó su anhelo de sumar un odontomóvil, un oftalmóvil “porque hace falta”, y otro móvil más para llegar con las mamografías a los sectores más remotos de la provincia.

“Siempre hay un montón para hacer, pero todo lo que se va haciendo suma. No es solo dinero sino la unión de la gente que no baja los brazos. Tenemos que seguir luchando contra este flagelo, porque con la prevención nos podemos salvar”, aseguró Nora que con sus 82 años no deja de acompañar a su equipo de trabajo a cada rincón de la provincia.

“Sigamos caminando todos juntos. Es lo que tenemos que hacer. Este es un centro de amor, de prevención, y siempre hay alguien que nos acompaña y para acompañar”, concluyó.