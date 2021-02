Entrevista a Calabrese: "El Gato era un conquistador"

"No eran tiranos, eran unos amorosos, pero dirigían todo con la mirada. Me fueron switcheando, sobre todo papá que era médico. Recuerdo estar en fiestas de primer grado inferior disfrazado de doctor. Primaria, secundaria en época de dictadura donde no podías decir nada y entras a la universidad como por un tubo y después de un año comenzás a preguntar ¿Qué carajo estoy haciendo acá?", comenta Calabrese.

guillermo-calabrese-0925-1049535.jpg

El Gato, un conquistador

Guillermo de joven era buen cocinero amateur. En el interior de su familia y su grupo de amigos siempre tuvo buenas devoluciones de sus platos. A los 25 años, muy década del '80 todo, se encuentra en la disyuntiva de pegar el salto para ir en busca de su verdadero camino. Admirador absoluto por esa época del Gato Dumas, su referente y fiel amigo, al que Calabrese le envía una carta postal pidiendo laburo “yo me conocía todos los platos del Gato, los había probado a todos”.

Tal es así que un día suena el teléfono de la casa de Calabrese informando que lo estaban esperando para una entrevista. “Yo en la carta al Gato le escribí contándole mi disyuntiva de la vida, que no quería seguir medicina, que era un desgraciado y que era su admirador”, cuenta Calabrese y se remonta a uno de los mejores cocineros y visionarios que tuvo nuestro país: “El Gto era un conquistador, no había más. Estaba Ramiro Rodriguez Pardo en el Catalina y después estaban las hermanas Concaro en Tomo Uno, no había otra cosa. Existía esa gran gastronomía del palacio de las papas fritas, de los grandes restaurantes con mil comensales los domingos, pero lo distinto, lo selecto, lo innovador, lo moderno, lo que hoy sería lo gourmet pasaba por esos 4 o 5. El Gato era el líder, yo me los probé a todos”, recuerda con mucho afecto.

cala gato.jpg

Vuelta a los medios: Agencia Télam y TV Pública

Luego de 12 años al frente del prestigioso ciclo “Cocineros Argentinos” y un parate pandémico por ser paciente de riesgo, Calabrese vuelve a los medios en un formato interesante desde el punto de vista del servicio comunicacional de un medio público.La web de la agencia de noticias TÉLAM, hospeda a este fuera de serie que a partir de este jueves y durante todos los jueves estará difundiendo sus excelentes recetas en “Estación Calabrese”

“Me encanta la difusión de la gastronomía por los medios públicos, me encantaría que todos aprendan las técnicas culinarias y reconozcan los ingredientes...no por falta de medios, sino de conocimiento corran la coneja. Los inmigrantes, mi familia, han corrido la coneja, la de la guerra y siempre se la rebuscaron y a partir de ese rebusque, del conocimiento del ingrediente y del método básico de cocción, han generado cocina fantástica y hoy los restaurantes de ricos te rompen la cabeza con un risotto, que es almidón, que está en la base de la pirámide y encima te lo cobran mucho. Así cientos de platos que salieron de esa necesidad. A mí me encanta y tuve la posibilidad de hacerlo durante 12 años en Cocineros Argentinos, transmitir recetas fáciles y posibles de hacer en casa; que no tengas que empeñar lo que no tenés, o cazar algún libro. No me guardo ninguna receta" concluye el célebre cocinero.

Guillermo Calabrese también estará a mediados de Marzo en la TV Pública, los sábados a la noche con un nuevo ciclo.