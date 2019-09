En su obra, el protagonista escapa de la vida porteña rutinaria y decide "empezar de cero" en un pueblo patagónico, cerca de Comodoro Rivadavia. Pero ese inicio de una nueva vida supone, también, la ruptura de su propio estereotipo como hombre "valiente, osado, audaz y violento" y, tal vez, el nacimiento de uno nuevo. "Estas son ideas que afortunadamente están quedando atrás y nos lleva a muchos hombres a reflexionar", cuenta Maqueira.

El autor construyó la historia a partir de sus propias experiencias y discusiones ya que, asegura, desde chico estuvo peleado con este "deber ser" que a lo largo de su vida le intentó imponer la sociedad.

"No me sentía parte de eso, que los varones tenían que pegarse, que no podían llorar. Yo leía poesía, escribía y escuchaba música clásica, y por supuesto para mis compañeros nada era menos varonil que eso. Desde chico sufrí mucho", explica a LM Neuquén."No encajaba en lo que la sociedad heteropatriarcal predispone para un varón. Yo no podía ser eso, no quería ser eso".

Maqueira se considera feminista aunque sabe que algunas posturas del feminismo consideran que un varón no puede serlo. "El patriarcado también afecta a los hombres. Entonces no es que los hombres podemos estar aliados a la lucha feminista, tenemos que comprometernos con la lucha del feminismo porque es el movimiento que busca la igualdad, y yo realmente quiero la igualdad por las mujeres y por los varones", agrega.

Hágase usted mismo es una propuesta, entonces, para que los hombres también empiecen por cuestionarse las formas en que el patriarcado los afecta, pero, sobre todo, una invitación para construir nuevas formas de masculinidad, libres y sin imposiciones.

