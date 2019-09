Cristina, Espert y Lousteau, los best sellers de la feria

Los textos políticos están dejando una marca en las ventas, según lo expresado por algunos de los expositores consultados por LM Neuquén, a pesar de que en ocho días del evento solo se presentó un libro escrito por un candidato a senador, presencia que impulsó la compra por parte del público.

Como viene ocurriendo desde que se concretó su lanzamiento en abril, Sinceramente, el libro de la ex presidenta y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, sigue siendo un éxito de ventas y en esta feria neuquina no fue la excepción. “Los libros de política se han vendido bien, sobre todo el de Cristina, que sigue siendo best seller desde que salió”, comentó Rosana López, encargada del stand de Galerna.

El mismo diagnóstico destacó Laura de Distribuidora Vallari, quien expresó que el libro de la candidata a vicepresidenta “genera mucho interés en la gente y se sigue vendiendo mucho”. Agregó que los 700 pesos que cuesta “parecen no ser un impedimento para que las personas decidan llevárselo”.

Otro de los títulos que despertó el interés del público que desde el viernes pasado recorre los stands de la feria es La Argentina devorada, del economista José Luis Espert, quien intentará llegar a la presidencia desde su Partido Libertario, que fundó el año pasado.

Tanto Rosana como Laura destacaron las ventas que tuvieron de este libro publicado por Galerna en el que el autor presenta sus ideas políticas y económicas, analiza lo ocurrido en las últimas décadas en la Argentina y el camino que debería seguirse “para abandonar la decadencia”, como expresa.

También Laura resaltó las buenas ventas del libro Y ¿ahora qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal (Siglo XXI). Lo contrario ocurre con este libro en Galerna, donde la encargada contó que “mucha gente lo mira pero no lo lleva, me da la sensación de que todavía no lo descubrieron”.

La presencia del economista y candidato a senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, quien el sábado presentó su libro Debajo del agua (Penguin Random House), potenció al público que se acercó a los stands para adquirir un ejemplar de la obra que analiza los problemas que llevaron a la Argentina a repetir crisis económicas y sociales. “Vendí muchos antes de la presentación, como que la gente quería asegurarse de que se lo firme”.

Según las expositoras, la mayoría de los compradores de libros políticos es gente que ronda los 40 años. “Hay como un cierto interés en este grupo etario por lo político, como que están queriendo saber bien qué piensan los candidatos”, reflexionó Rosana.

LEÉ MÁS

La Feria del Libro llevará el nombre de Marcelo Berbel

Los colegios copan la Feria del Libro

Los cómics son la gran atracción de la Feria del Libro