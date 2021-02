En la vida marcar un camino y dejar una huella es una tarea bastante difícil pero no imposible. Mucho más si la condición de género está en el medio. Dos décadas atrás aún persistía la creencia de que había determinados empleos que eran exclusivamente reservados para hombres. Para romper ese molde, entre los años 2000 y 2001 Erza Jorquera, una mujer laboriosa de esta ciudad, se empeñó en demostrar lo contrario. Se embarcó en el desafío de emplearse como guardafauna de la provincia.

Una mañana de un día cualquiera, Erza sintió que tenía que hacer algo más, que quería un crecimiento personal en su vida. Sintió que ya había cumplido un rol fundamental y social en el Registro Civil, lugar en el que acompañaba a la sociedad en hechos transcendentales como nacimientos, matrimonios y defunciones. Cuando su jefa no estaba le tocaba a ella ocupar el rol de Oficial Público interina . “Me gustaba mucho el rol social que se cumplía en la institución” , dijo.

Por aquellos años su esposo Jorge “Coco” González era el jefe de la zona norte del cuerpo de guardafaunas. “Cuando llegaba del campo de largas comisiones con sus borceguíes llenos de barro, con la ropa pasada a humo, de escucharlo contar de las actividades realizadas, de conocer paisajes y lugares totalmente desconocidos, de aprender de la sabiduría de los crianceros. Así es que de pronto me enamoré de su trabajo y prácticamente de todos sus quehaceres”, contó Erza. De inmediato se planteó como desafío ingresar a esa repartición. Y reconoció que no fue una empresa fácil.

ERZA JORQUERA_GUARDAFAUNA (4).jpg

“Se fueron generando expediente tras expediente hasta que en el quinto cifré mis últimas esperanzas. Antes de presentarlo me acuerdo que le recé a Dios y le pedí a él que si iba a ser útil en ese trabajo que me abriera las puertas”, recordó.

Así es que una compañera en Junín de los Andes y ella fueron las primeras mujeres en ingresar. Aquella mujer al poco tiempo decidió por voluntad propia renunciar al empleo, razón por la cual Erza tuvo la enorme responsabilidad de representar al género femenino y, en especial al del norte neuquino, en esa tarea.

Los miedos

Una de las cosas con las que debió batallar de entrada fue con la vestimenta de guardafauna. “De andar toda la vida vestida con la elegancia de secretaria de un día para otro me vi con pantalón y camisa de grafa, con borceguíes. Me dio miedo de perder la femineidad y la delicadeza de mujer y eso me hizo tambalear un poco”, contó. Más tarde le tocó realizar un trabajo de comisión en San Martín de los Andes. Allí participó del desove de truchas y la siembra de alevinos.

“En aquellos tiempos con la picardía de la experiencia muchos instructores hablaban con palabras difíciles y hacían un tanto complicado aprender el plan de manejo y producción. Esa noche lloré en mi alojamiento. Me sentí incapaz de la tarea y lo difícil que sería volver a empezar en este nuevo trabajo”, indicó.

ERZA JORQUERA_GUARDAFAUNA (5).jpg

Sin embargo, esa triste experiencia le sirvió de fortaleza y hubo otra comisión al campo que la marcaría a fuego y determinaría para siempre la nueva vocación que había elegido.

“Tuvimos que hacer una comisión a las lagunas de Lauquen Mallín que demandó al principio unas siete horas a caballo. Todo lo que viví en esa ocasión me hizo reafirmar mi idea y me dije a mí misma que lo de ser guardafauna era lo mío y que la función la podía cumplir igual o mejor que los hombres. Sin dudas hubo un antes y un después de aquella comisión”, reconoció.

Erza dejó en claro que todos los prejuicios que había con las mujeres respecto a que no podían ser guardafaunas quedaron de lado ya que, como dijo, “el tiempo determinó quién era quién. Yo aprendí la tarea, la cumplí con todo lo mejor de mí y con los años me gané el respeto de propios y extraños”.