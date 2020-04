Es casi imposible hacer pedidos on line en supermercados

Esta modalidad se sumó para poder descomprimir la larga lista de pedidos que tenían las cadenas, aunque igualmente también registran demoras.

"No pude comprar en Coto. La página está saturada, nunca logré colocar el número de mi tarjeta. Llegué a armar el carrito pero no pude comprar on line", contó un vecino a LMN.

En la propia página del supermercado aparece una leyenda donde se le explica a los usuarios que el sistema está colapsado, a raíz de la demanda que genera el aislamiento por la pandemia.

"Dado el contexto de público conocimiento, el nivel de servicio habitual que ofrecemos en Coto Digital puede verse afectado. Estamos llevando a cabo nuestro mayor esfuerzo para cumplir con los tiempos de entrega de los pedidos. Sin embargo, los mismos pueden extenderse debido a la gran demanda que hemos experimentado. Agradecemos tu comprensión y paciencia. Te pedimos disculpas por los inconvenientes", indica la empresa desde su página de internet.

Otro de los supermercados que ya contaba con este servicio en Neuquén antes del coronavirus es Walmart. También ese supermercado se disculpa por las demoras en la portada de su página de internet. "Dado el contexto y a raíz de la gran demanda, la entrega puede verse demorada. Estamos trabajando para ofrecerte la mejor experiencia de compra", se afirma. Otro vecino que accedió a realizar sus compras en este supermercado relató que su idea era poder acceder a los alimentos sin salir de su casa para poder cumplir con la cuarentena, cosa que finalmente le resultó "imposible".

"A mí Wallmart me tenía que traer un pedido el día 30, el lunes de la semana pasada. La compra la había hecho hacía ya seis, el lunes 24, pero el reparto recién me figuraba para el 30. Ese mismo día me llega un email de la empresa diciendo que me habían facturado la compra sin varios de los productos que había comprado, argumentando que no tenían stock. Yo el pago lo había hecho on line ni bien hice la compra, así que supongo que tendrán que hacer la devolución de ese monto", explicó un vecino de la localidad de Plottier, quien aún no sabe cuándo le llegarán sus alimentos comprados ya abonados. En este supermercado también compró Marcos, un vecino de Neuquén. "Compré el viernes de la semana pasada y figura para retirar con el servicio pick up el martes. Esperemos que llegue, sé que tienen demoras de hasta 15 días", afirmó.

Algunos ya lo suspendieron

La página de Jumbo informa que tiene suspendido el sistema de entregas a domicilio para la sucursal de Neuquén. El gerente de La Anónima, Eduardo Del Prete, confirmó que ellos no cuentan con servicio a domicilio, solo tenían antes del coronavirus entregas con un máximo de 15 unidades a través de la aplicación Pedidos Ya, en la sucursal de Belgrano y Moritán.

A su vez, las sucursales de Neuquén y Plottier del supermercado La Coope tienen el servicio de entrega a domicilio con la prioridad para los mayores de 60 años. "Nosotros no estamos promocionando ese servicio. Lo mantenemos pero le damos la prioridad a las personas mayores de 60 años para que puedan realizar su cuarentena y no exponerse", explicó Cristian Navarro, gerente de esa firma.

