Es sordo, no ladra y nadie lo quiere: lo devolvieron al refugio

Como es un perrito sordo, que no ladra, su familia adoptante no lo quiso tener más y volvió al encierro del refugio de la Isla Jordán. Ayer, las voluntarias de la guardería que lo dieron en adopción no paraban de llorar. “Es horrible, re triste. Lo mismo que le hacen a él se lo hacen a otras personas. Los discriminan por sus capacidades diferentes”, dijo María Acosta.