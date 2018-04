En medio de la sesión, el ministro le envió -a través de su secretario- un papelito a la diputada Gabriela Cerruti que decía: "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala :)".

"Cuando (el secretario) me está dando el papelito, el ministro me mira, me hace señas y me dice que mire el papelito", dijo Cerruti ante los medios. El mensaje provocó el enojo de la legisladora, que lo interpretó como que "el ministro no quiere responder, quiere que nos conmovamos" porque tiene dos hijas.

gabriela_cerruti_mostrando.jpg

La presencia de Caputo fue requerida por sectores de la oposición para que el ministro informe sobre la deuda pública y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales.

Ante la acción del ministro, Cerruti se paró y se quejó, por lo que la sesión fue levantada. Luego del escándalo, Caputo admitió haber escrito el mensaje y pidió hoy disculpas a la diputada nacional.

Embed #RenunciáCaputo El ministro Luis Caputo banalizó la audiencia, el papelito que me mandó es una amenaza, un acto machista, misógino y cobarde. Quedamos 10 legisladores sin intervenir. #CaputoMiente pic.twitter.com/tlp3eZOeNV — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 4 de abril de 2018

"Reaccioné como padre y no como funcionario público. No era el lugar ni la forma, le pido disculpas a la diputada Cerruti y a todos. En ningún momento tuve la intención de ofender a nadie. Estuve cuatro horas y media contestando absolutamente todas las preguntas", dijo Caputo en declaraciones distribuidas por sus voceros.

Repudio

La situación fue repudiada por el bloque de Diputados del FPV-PJ, quienes se expresaron a través de las redes.

Embed Desde el bloque de Diputados y Diputadas del FPV-PJ repudiamos la actitud intimidatoria y misógina del ministro Luis Caputo al enviarle un "papelito" a la diputada @gabicerru cuando estaba siendo interpelado en la bicameral. Su actitud es una falta de respeto. #RenunciáCaputo pic.twitter.com/qbyKfBryC5 — Diputados FpV-PJ (@DiputadosFPV_pj) 4 de abril de 2018

Embed Es repudiable la actitud intimidatoria y misógina de Luis Caputo al enviarle un papelito a la diputada @gabicerru en la sesión bicameral que estaba siendo interpelado #RenunciáCaputo pic.twitter.com/APCs5UXJt4 — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 4 de abril de 2018

Embed Que vergüenza Caputo, intentando condicionar a las preguntas de @gabicerru le mandó un papel diciendo que “no sea mala”

Reacción machista y de total impunidad del representante de los fondos buitres, el responsable de los 200 mil millones de deuda, el amigo de @mauriciomacri — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) 4 de abril de 2018

LEÉ MÁS

Caputo explica en el Congreso sus cuentas en paraísos fiscales

Diputados discute la continuidad del canje de pasajes