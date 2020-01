Como si fuera poco, a pocos metros había un grupo de jóvenes tomando bebidas alcohólicas.

“Alguien llamó a la policía porque vimos que llegó un patrullero y los corrió del lugar. Se vistieron, y se fueron caminando. Seguro estaban bajo los efectos de algo, porque estaban como si nada, a la vista de todos. Esto es un descontrol y nadie hace nada”, relató un vecino quien pidió resguardar su identidad por miedo a represalias.

Los vecinos del lugar también denunciaron el constante descontrol en esa plaza, que ya fue epicentro de varios reclamos y notas periodísticas.

“Quienes vivimos acá prácticamente no podemos dormir. Antes de lo que pasó con esta pareja, había tres motoqueros haciendo picadas sobre la plaza, y otros autos picando en la calle. No podemos dormir, ni abrir las ventanas, ni nada. Tenemos docenas de reclamos, pero el problema no se resuelve, todo lo contrario, estamos cada vez peor”, indicó.

Agregaron que si bien muchos de los jóvenes que pasan la madrugada en ese espacio verde son del mismo barrio, hay grandes grupos que llegan desde otros sectores de Cipolletti y se adueñan del lugar.

Ubicación de la plaza Mujeres Cipoleñas

