Escándalo con Juan Carlos I por manejo de plata

El escándalo sobre las prácticas financieras ilegales del rey emérito Juan Carlos I creció aún más ayer, al revelarse que el ex monarca retiró efectivo de forma regular de una cuenta de Suiza entre 2008 y 2012 para pagar gastos no declarados.

Los movimientos de la cuenta suiza que Juan Carlos de Borbón utilizó para esconder la plata que presuntamente recibió de la dinastía saudita en concepto de coimas, reflejan continuas salidas de más de 100.000 euros mensuales.

Las operaciones se produjeron entre 2008 y 2012, años en los que la ciudadanía española tuvo que hacer frente a duros recortes de gasto, aprobados por el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy para lidiar con una fuerte crisis finaciera.

En esos mismos años de crisis, el padre del actual rey Felipe VI , y por entonces rey de España en funciones, habría usado el dinero para solventar gastos no declarados de toda la familia real. La cuenta abierta está a nombre de la Fundación Lucum aunque figura como dirección de contacto el Palacio de La Zarzuela, residencia de Juan Carlos de Borbón hasta 2014, cuando abdicó al trono.

En 2010 el ex monarca habría sacado de la cuenta 1,5 millones de euros, de acuerdo con los recibos. Los retiros de dinero se hacían bajo el concepto de “gastos personales”. Por otro lado, las únicas transferencias que ingresaron en esa cuenta -en el banco suizo Mirabaud- fueron la supuesta “donación” de u$s 100 millones de Arabia Saudita y otro ingreso del rey de Barhéin, de u$s 1,9 millones.