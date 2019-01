"Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado y haberme deseado lo peor en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié”, reveló Kämpfer a través de un video que colgó en su cuenta de instagram.

"No me arrepiento de haber buscado ayuda, ni de haberme defendido", aseguró.

"Quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo y que no piensen ‘mejor me callo porque me va a pasar lo que le pasó a Agustina’, porque así esto no termina nunca".

"Le agradezco a Moria Casán, a las vayainas, a los productores, al equipo técnico. a Jotax por este tiempo de trabajo que fue muy lindo", añadió antes de dirigirse a sus seguidoras y remarcar: "Pero por sobre todas las cosas, quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo y que no piensen ‘mejor me callo porque me va a pasar lo que le pasó a Agustina’, porque así esto no termina nunca".

"Denuncié violencia y amenazas y me echaron, si, lo lamento, pero aún así lo haría de vuelta porque no puedo pedirle a nadie que no sea valiente si yo misma no lo soy cuando la violencia es contra mí”, sentenció.

A su vez, la panelista escribió junto al video: “A todos los que me preguntaban cuándo volvía a la tele: no va a pasar en lo inmediato. Y a todos los que opinan que no fue violencia de género: ni Feinmann ni nadie puede reemplazar a la justicia, y él nunca agredió a un hombre en ningún pasillo como lo hizo conmigo. Todos tenemos derecho a opinar lo que queramos, lo que no podemos es ir por la vida agrediendo. Mi denuncia sigue en pie. Gracias equipo de @incorrectasok por el gran 2018”.

El enfrentamiento entre Feinmann y la ex novia de Amado Boudou no es nuevo. En 2018 el conductor de A24 le expresó sus deseos de verla tras las rejas por luego de que fuera imputada en una causa por enriquecimiento ilícito.

Hace unos días, el conductor volvió a arremeter contra su colega en Twitter al postear: "¿Esta mujer, Agustina Kampfer, todavía no está presa?".

Lejos de quedarse callada, la periodista replicó: "Deberías devolver el título de abogado por prejuzgar a una inocente, el tiempo lo va a demostrar, y si querés leer el expediente te lo alcanzo. Dejá de pedir reuniones de esta manera y de suponer que no hay personas que saben cómo hiciste tu dinero“.

