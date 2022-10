Escándalo en Telefe: por qué nadie quiere a Wanda Nara en Gran Hermano

La vuelta de Gran Hermano a la pantalla de Telefe repercute con fuerza en todos lados. En este sentido, se dio a conocer que Wanda Nara será partícipe del reality, pese a que no estará en los debates semanales. Esto generó polémica entre los ex participantes que salieron a cruzarla.

Quién sí está confirmada es Wanda Nara . La empresaria estará en la alfombra roja mañana y también será una participante habitual, pese a que no estará en los debates. Ante esto, en Intrusos salieron a buscar a ex participantes para ver qué opinaban al respecto.

Cristian U, palabra autorizada para hablar sobre el reality, ya que lo ganó en 2011, disparó: “Wanda me parece un espectáculo. Ahora, me parece a mí, digo yo, que estar en todos los programas, no sé…”.

Jésica Gómez Osito habló de Wanda Nara.jpg

“No lo entiendo, no lo comprendo, pero está buenísimo”, opinó Cristian. Sin embargo, concluyó elogiándola, ya que la destaca por cómo se desempeña en lo que hace: “Y todos las quieren tener, así que el que la tenga, felicitaciones, debe garpar y la mina es muy inteligente, es re pilla”.

Otra ex participante que se sumó a opinar fue Jésica Gómez, más conocida como Osito, quien arrancó bromeando: “¿De verdad? Pero ¿qué le pasa a esta señora? Está copando todos los medios”. De igual manera aclaró la situación: “Igual es un poco de envidia…”.

Diego Leonardi habló de Wanda Nara.jpg

“Qué bien que la sabe manejar Wanda. La felicito, porque no hay un día que no se hable de ella. Si hay alguien que aprendió de la televisión y de los medios es Wanda”, le reconoció la ex participante de Gran Hermano.

Por último, Diego Leonardi, quien participó en el 2007, habló sobre la empresaria y lo que será su participación: “No sé qué puede aportar Wanda Nara pero debe ser importante si la convocaron. Ella está bien en todos lados, ella brilla donde va. Si el producto vende te van a llamar de todos lados y Wanda a donde va llena, así que vende”.