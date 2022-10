Santiago del Moro dio el dato más fuerte sobre el nuevo Gran Hermano

Mañana, desde las 21.45 por la pantalla de Telefe se dará inicio a la edición número 10 de Gran Hermano . Debido a que hace tiempo que no se realiza una edición, hay mucha expectativa generada en la gente, que se muestra entusiasmada por lo que será.

Si bien ya se pudieron ver algunos detalles sobre cómo será la casa por dentro. Hay varias cosas que aún no se saben y mañana será el día para enterarse. "El premio mayor van a ser 15 millones de pesos. Además, va a haber un premio sorpresa importante" , reveló Santiago del Moro .

Santiago del Moro en Gran Hermano.webp

El conductor será quien se desempeñe como el nexo entre lo que sucede dentro de la casa y el afuera. A raíz de esto, contó que él será parte de los programas de domingos a jueves, debido a que los días restantes tienen preparado otro equipo de analistas.

Respecto a los participantes, serán 18 los que ingresen a la casa y afirmó Del Moro que lograron pasar todas las pruebas que hizo la producción: "Las personas que van a entrar pasaron todas las instancias de casting".

Además, se dio a conocer un detalle particular. Es que los que ingresen todavía no están informados sobre ello. Se debe a que hay entre 25 y 30 personas en distintos hoteles a la espera de que este lunes por la noche se confirme si serán parte del reality o no.

Gran Hermano conducido por Santiago del Moro.webp

En diálogo con implacables, Santiago del Moro abrió su corazón de cara a lo que será uno de los desafíos más importantes de su carrera. "Todo lo que hice en mi carrera hasta ahora me sumó horas de vuelo para llegar a hacer Gran Hermano", expresó ante esta oportunidad.

De esta manera, se confirma que está todo listo para lo que será la nueva edición de Gran Hermano. El lunes desde las 21.45 comenzará el reality en la pantalla de Telefe.