El ex Gran Hermano Diego Leonardi reveló cómo se recuperó después de fundir su empresa

“Gracias a Gran Hermano pude hacer cosas que la vida nunca me había ofrecido y quizá nunca más iba a ofrecerme. Lo aproveché a full, me compré mi casa, abrí mi negocio que era una granja en la que vendía pollo y cerdo y después me fundí”, contó en medio de una entrevista para La Nación.

La adicciones fueron uno de los principales problemas que lo llevaron a cerrar su negocio, y fue la lucha contra ellas lo que le permitió volver a remontar.

“Cerré el negocio y me lo llevé a casa. Yo estaba en mi peor momento, tomaba mucho, pero lo di vuelta y volví a empezar. Eso es lo que tengo, que siempre vuelvo a empezar. Llegué hasta el fondo del mar. No me volví falopero, pero estuve cerca. No se me dio para ese lado, quizá hubiera sido peor. Hace siete años que no tomo una gota de alcohol”, reveló.

¿Cómo lo logró? “Fue fuerza de voluntad. Dejé de fumar y de tomar. Las dos cosas al mismo tiempo”, explica. Sin embargo, dos hechos traumáticos fueron los que le hicieron tomar la decisión.

“La muerte de mi mamá y, al mes, la de mi cuñado. Hice una evaluación de mi vida y vi que ellos no se habían cuidado. Yo tenía que empezar a cuidarme y eso hice. Fue un golpe duro”, explica.

Tras recuperarse, Diego Leonardi abrió un nuevo emprendimiento, el cuál le fue muy bien, pero terminó dándoselo a su hermana y su cuñado.

“Vendía hamburguesas de pollo saborizadas con verduras. Ya no lo tengo, llegué a un acuerdo con mi hermana y mi cuñado, y se lo quedaron ellos. Me abrí porque es un negocio que hice yo desde abajo y sentía que no había más nada para mí ahí”, reveló el ex Gran Hermano.

“Conozco mis limitaciones y ahora había que hacerlo crecer y no tenía ganas de volverme loco. Soy muy trabajador y emprendedor, pero sé hasta dónde puedo”, agregó Diego Leonardi.