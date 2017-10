Escándalo por una fiesta con sexo y drogas

“Vamos a tener 60 mujeres que atiendan a 30 clientes; habrá dos mujeres disponibles para cada uno de ellos las 24 horas del día. El precio incluye todas las comidas de estos días”. También se promocionaba una sesión de sexo con 16 chicas a la vez. En el video aparecían imágenes del aeropuerto de Cartagena y de una conocida avenida de la ciudad. El alcalde del lugar, Sergio Londoño Zurek, se reunió con Interpol, Migración, Policía Nacional y Secretaría del Interior para impedir el evento.

A todo esto, Nadia Mejía, docente de la Universidad de Cartagena y especialista en derecho comercial y derechos humanos, explicó: “En el derecho existe un principio que dice: todo lo que no esté prohibido está permitido. Esto significa que todo aquello que no esté tipificado en el Código Penal no se puede prohibir o amenazar con sanciones”. En el caso de Sex Island, basándose en Para ir a la fiestita había que pagar 5000 dólares. Ya se suspendió.la información publicada, no se incurría en ningún delito porque las prostitutas eran mayores de edad y el evento se realizaría en un sitio privado para no alterar el orden público.