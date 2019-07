"Los porteros se toman licencia y están en todo su derecho de hacerlo, pero el Estado no hace nada, no ponen refuerzos. Las mismas maestras limpian para que los chicos puedan tener clases", reclamó Carla, mamá de uno de los alumnos, en conversación con LM Neuquén, y aseguró: "No corresponde que los docentes y directivos hagan esto".