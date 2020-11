Escuelas primarias rechazan los actos de colación presenciales

El escrito está firmado por la jefa de supervisores de nivel primario, Estela del Carmen Escudero, y fue dirigido al Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación ( CPE ). Por el momento, todo hace suponer que el protocolo para los actos de fin de año será emitido a través del Ejecutivo provincial y no del CPE. Fue apenas a fines de la semana pasada que desde este ámbito se ratificaron las normativas sobre la no presencialidad en las escuelas , a partir de un pedido realizado por una escuela de San Martín de los Andes.

Sobre estas normativas se basaron desde la supervisión de Nivel Primario y precisaron que desde Recursos Humanos "se establece la no asistencia a los lugares de trabajo hasta el 29/11". Además, informaron que hay otra resolución emitida el pasado 3 de noviembre desde Coordinación de Planeamiento y Trayectorias Escolares, donde se asegura "que todas las actividades escolares continuarán desarrollándose a través de formatos virtuales, y que incluye toda actividad escolar referida al cierre del presente año escolar".

consejo provincial educacion cpe

En la nota explicaron que "los actos escolares requieren de un planeamiento y un trabajo conjunto entre docentes y comunidad educativa" y que este año todas las "prácticas simbólicas" se realizaron de forma virtual "en los casos que se pudo y en otros fueron suspendidas hasta la vuelta a la presencialidad". Y apuntaron: "Es muy desacertado que a tres semanas de la terminación de las clases y con el problema sanitario que nos aqueja, se nos genere esta problemática, innecesaria e irrelevante pedagógicamente".

Por último, pidieron al CPE "que reviertan estos dichos y realicen un verdadero acto de protección a maestrxs, estudiantes y familias, manteniendo las directivas que habían construido hasta el día de hoy".

Este martes, luego del anuncio del gobernador Omar Gutiérrez, fue convocada la sesión del Cuerpo Colegiado del CPE que se constituyó como un espacio informativo, donde no se votó el protocolo ni la medida prevista.

Desde el gremio docente ATEN habían adelantado su rechazo a la medida y calificaron al mandatario provincial de "irresponsable". En esta línea fue planteado en el Cuerpo Colegiado.

egresados

"Las escuelas trabajan todo el año para poder hacer los actos de fin de año, incluso desde lo presupuestario, porque el gobierno no garantiza nada. Los actos se piensan, se organizan, se hacen actividades para juntar plata, se imprimen los diplomas. Esto no se puede organizar en quince días", aseguró Marisabel Granda, una de las vocales de ATEN, quien consideró que es "una medida desvinculada de la realidad escolar".

Granda criticó que el hecho de que sea "optativo" establece "categorías de escuela" ya que hay algunas con posibilidades materiales que podrán garantizar los actos, mientras que otras no podrán hacerlo. "Hay escuelas que no tienen lugar, que no tienen playón, las escuelas públicas son las que no tuvieron mantenimiento y en estos ocho meses no se mandó ni un peso de partida presupuestaria a escuelas que siguieron funcionando".