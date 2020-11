El anuncio de Gutiérrez tomó por sorpresa al gremio docente, desde donde adelantaron su rechazo absoluto a la medida debido a la situación epidemiológica en la provincia y al estado edilicio de las escuelas.

"Las escuelas estuvieron ocho meses cerradas. ¿A quién se le puede ocurrir que en apenas 10 o 20 días van a estar en condiciones para hacer un acto, aunque sea al aire libre?, ¿quién va a garantizar el control de los protocolos, que nadie los conoce?, ¿qué condiciones de seguridad vamos a tener en las escuelas para recibir a las familias y a los estudiantes?", cuestionó Guagliardo, en diálogo con LM Neuquén. "Lo menos que es el gobernador Gutiérrez es un irresponsable", apuntó.

El dirigente también hizo énfasis en la situación epidemiológica de Neuquén y recordó, con sarcasmo, que "todavía estamos en pandemia, salvo que le hayan dicho (a Gutiérrez) que ya no hay nada".

"La condición epidemiológica no la digo yo, la dice el reporte de salud de todos los días. Neuquén está entre las diez provincias que mantienen el aislamiento social. ¿Qué cambió de hace diez días para acá? Hay localidades que tienen transmisión comunitaria que no la tenían hace diez días atrás, no hay ningún indicador que dé cuenta de que estamos mejor", cuestionó.

Guagliardo informó que a través de las vocalías gremiales en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) manifestarán su rechazo absoluto y pedirán la marcha atrás de la medida. En caso contrario, de darse continuidad, el gremio docente hará un llamado para la no concurrencia de los y las docentes en los actos.

"Lo superior es la salud y nosotros vamos a defender la salud de nuestros compañeros y compañeras. Si el gobernador no quiere cuidar la salud de los estudiantes y las familias, es un problema del gobernador", señaló.

Guagliardo indicó que, según su visión, el motivo que lo llevó a Gutiérrez a tomar la decisión fue "la presión de algunos sectores de la comunidad muy pequeños, que le hacen cambiar su posición, porque no hay ni una sola razón para tirar por la borda todo lo que hicimos durante estos ocho meses".

Otro aspecto que enfureció al referente de ATEN fue que la realización de los actos se anunciara como optativa para cada establecimiento: "Es más irresponsable cuando dice que es opcional. ¿Cómo que 'el que quiera lo haga'? ¿o no estamos más en pandemia?".

En este marco, el gremialista también denunció la falta de designaciones docentes y afirmó: "Les prometen un acto a un estudiante al que no le garantizaron docentes para terminar el año".