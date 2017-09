Escuelita V: para no gastar, represores no irán al juicio

El ex subcomisario de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, fue el único acusado presente en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal, ubicado en el salón de Amuc, que escuchó la elevación a juicio de la causa . El resto de los imputados siguió la acusación del fiscal federal Miguel Palazzani por videoconferencia desde distintos lugares de Buenos Aires donde cumplen sus prisiones domiciliarias.

Los jueces que conforman el tribunal, Eugenio Krom, Orlando Coscia y Pablo Díaz Lacava, decidieron que “a efectos de evitar innecesarios dispendios económicos por parte del Estado”, los imputados no deberán presentarse a la audiencia próxima del 19 de septiembre donde les iban a tomar declaración indagatoria ya que han adelantado que no hablarán.

Los jueces rechazaron el planteo presentado por la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) para que los imputados sean trasladados a la sala de Neuquén desde los lugares donde cumplen arresto domiciliario por condenas anteriores.

Así, el Tribunal dio lugar al planteo de los defensores oficiales, quienes señalaron que no veían sentido alguno en que sus defendidos estén presentes en la audiencia.

Los acusados son el ex comisario de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, Antonio Camarelli, quien está detenido en Viedma; Jorge Di Pasquale, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, que cumple prisión en Campo de Mayo; Oscar Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, los ex oficiales de Inteligencia, Adolfo San Martín y Jorge Molina Ezcurra, y Gustavo Vitón, ex interventor militar de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, quienes seguirán el juicio desde la Cámara Nacional de Comodoro Py en Buenos Aires.

En este nuevo juicio se ventilarán los secuestros y desapariciones forzadas de Félix Oga y Alipio Quijada, ocurridas en Catriel en 1976 y Cutral Co en 1977, respectivamente. Ambos fueron secuestrados por grupos de tareas, pasaron por centros clandestinos de detención y fueron trasladados a la Delegación de la Policía Federal de Neuquén, donde fueron torturados.

“No hay juicios sin imputados”, afirmó Natalia Hormazabal, abogada querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), dirigiéndose a Krom, presidente del jurado.

Dijo que solicitará la comparecencia de los imputados a todas las audiencias. “Nos parece inadmisible que a 41 años de ocurridos estos hechos y habiendo sido todos los imputados condenados en diversos tramos, resulta un insulto a las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que se les permita tener una presencia virtual”.

"La presencia física no es lo mismo que la presencia virtual, no hay juicio sin imputados presentes”.Juan Cruz Goñi. Abogado por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH)

”Es un insulto a las víctimas, familiares, organismos de Derechos Humanos y a los 30.000 que se les permita tener una presencia virtual”. Natalia Hormazabal. Abogada Centro Profesionales por los Derechos Humanos

Declararán más de 20 testigos. Según el cronograma elaborado por el Tribunal, se estima que en febrero de 2018 se dará a conocer la sentencia.

Oga: “Quiero que me digan por qué fui secuestrado”

Cuando en 2003 se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Félix Oga sintió que era el momento de presentarse a la Justicia y denunciar los padecimientos que sufrió a partir del 27 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado de la casa de sus padres en la localidad de Catriel por un grupo del Ejército, Gendarmería y la Policía de Río Negro. “Recién en 2003 me decidí a denunciar lo que pasé. No lo hice antes por miedo”, le confesó a LM Neuquén una de las víctimas del quinto juicio que se inició el martes pasado.

El 3 de octubre, Oga ofrecerá su testimonio ante el tribunal. “Yo quiero que el Estado me expliqué por qué fui detenido”, sostuvo. Luego de ser secuestrado fue trasladado a la Policía Federal de Neuquén, donde lo torturaron. Allí reconoció a Jorge Alberto Soza como quien propinaba los castigos en los interrogatorios, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Policía Federal.

Cuando fue secuestrado, Oga tenía 21 años y estudiaba Ingeniería en la Universidad del Comahue. Luego fue llevado a Viedma y pasó por el penal de Rawson, donde también fue torturado. El 21 de septiembre de 1977 fue liberado.